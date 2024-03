Paura dopo Sassari-Pescara di Serie C: un tifoso cade dagli spalti, trasportato subito in ospedale Paura dopo la partita di Serie C tra Sassari e Pescara. Un tifoso abruzzese cade dagli spalti e batte la testa, immediatamente trasportato in ospedale. Sono stati i calciatori a chiamare i soccorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Sassari-Pescara di Serie C è terminata con il punteggio di 4-1 per i sardi ma a far notizia è ciò che è accaduto a fine partita. Una sfida senza storia che però fuori dal rettangolo verde poteva essere ricordata come una tragedia. Allo stadio Vanni Sanna è stato un pomeriggio di paura quando i giocatori abruzzesi nonostante la sconfitta sono andati a salutare e ringraziare i propri sostenitori per aver fatto quella lunga trasferta pur di essere presenti. Ma proprio in quel momento accade ciò che nessuno avrebbe mai pensato potesse succedere.

Mentre la squadra era sotto al settore ospiti per salutare i circa 120 tifosi del Pescara, un tifoso del Delfino, probabilmente sporgendosi troppo, è caduto e ha battuto la testa. Attimi di panico con i calciatori del Pescara che hanno immediatamente chiamato a gran voce i soccorritori del 118, che sono corsi subito sul posto con due ambulanze. Il tifoso abruzzese è stato portato in ospedale a Sassari per accertamenti e per una Tac di controllo. Al momento non ci sono altre novità in merito alle sue condizioni.

Il Pescara con una nota apparsa sui suoi canali social ha confermato il tutto ringraziando i soccorritori presenti a Sassari: "Uno dei nostri tifosi presenti oggi a Sassari ha perso l'equilibrio ed è caduto dagli spalti dello Stadio Vanni Sanna. I nostri pensieri vanno a lui. Vogliamo inoltre ringraziare i soccorsi per il pronto intervento e per il trasporto immediato all'ospedale cittadino". Le sue condizioni non sono comunque apparse gravissime poiché subito i sanitari sul posto hanno stabilizzato l’uomo prima di trasferirlo all'ospedale.

C'è stata però tanta paura per i presenti, ma alla fine è stato possibile tirare un sospiro di sollievo anche se le condizioni dell'uomo saranno inevitabilmente da monitorare ancora. Il Pescara arrivava a questa sfida già al termine di una settimana piuttosto difficile dovuta alle dimissioni forzate di Zeman dopo i problemi di salute del boemo, fino alla protesta dei tifosi che nella mattinata di ieri hanno anche appeso dei manichini raffiguranti il patron Sebastiani e il ds Delli Carri davanti allo stadio. Di certo non un momento facilissimo per club e squadra.