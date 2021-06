Prosegue la ricerca del Tottenham di un nuovo allenatore ma nelle ultime ore c'è un nome che sembra prendere sempre più quota: è quello dell'ex allenatore della Roma Paulo Fonseca. Gli Spurs sono senza tecnico da quando hanno licenziato Jose Mourinho ad aprile e hanno chiuso la stagione con Ryan Mason come soluzione temporanea. Secondo quanto riportato da Sky Sport il 48enne portoghese sarebbe uno dei profili che più intrigano il club londinese anche perché l'ex tecnico giallorosso sarebbe un profilo che piace a Fabio Paratici, il quale diventerà presto il nuovo direttore sportivo degli Spurs.

Se non dovessero esserci problemi, Fonseca potrebbe davvero ritrovarsi sulla panchina del Tottenham entro poche ore: agli Spurs sono stati accostati una serie di grandi nomi nelle ultime settimane, tra cui Mauricio Pochettino, Antonio Conte ed Erik ten Hag, ma ci sono sempre stati problemi. Inizialmente si pensava che Pochettino fosse la loro prima scelta per un sensazionale ritorno al nord di Londra, ma il Paris Saint-Germain non ha acconsentito alla sua uscita e così l'entusiasmo per l'argentino è subito stato freddato. Il nome più caldo per diversi giorni è stato quello di Conte da un po' di tempo, ma le richieste dell'ex tecnico di Inter e e Chelsea si sono rivelate troppo pretenziose a livello economico per Daniel Levy e i colloqui si sono arenati.

I contatti tra il club britannico e il tecnico portoghese sono a buon punto e Fonseca è allettato dall’idea di allenare in Premier League. Se tutto dovesse andare come descritto, Paulo Fonseca andrebbe di fatto a sostituire José Mourinho che ha preso il posto del suo connazionale sulla panchina della Roma. Inoltre, i due club parteciperanno alla Conference League e sarebbe davvero divertente un incrocio nella nuova competizione UEFA. Un intreccio davvero impronosticabile fino a pochi mesi fa.