Le sei sostituzioni fatte alla Roma nella partita di Coppa Italia con lo Spezia hanno fatto il giro del mondo. Forse mai si è visto nel mondo del calcio un errore così grossolano. I giallorossi sul campo hanno perso lo stesso contro lo Spezia, ma la disattenzione dei giallorossi è stata davvero enorme. Quell'errore è stato commesso dal team manager Gianluca Gombar, che ha lasciato il club ed è stato allontanato dalla società, che per la seconda volta in stagione deve fare i conti con un errore di questo tipo, la Roma perse a tavolino con il Verona la prima partita di campionato per aver sbagliato a inserire nella lista Diawara.

Gombar via dalla Roma dopo le 6 sostituzioni con lo Spezia

Quando si è capito che il presidente Friedkin e il direttore sportivo sportivo Tiago Pinto nella riunione tenuta anche con il tecnico Fonseca avevano deciso di allontanare Gombar, che era da anni in società e che dal 2017 ricopriva il ruolo di team manager, la squadra ha cercato di evitare l'addio del team manager, che era molto apprezzato dal gruppo, ma l'intervento è servito a poco. Il suo destino era segnato.

Il bel post di Pau Lopez per Gombar

Pau Lopez, portiere dei giallorossi, uno dei due giocatori espulsi nei tempi supplementari, in una lunga stories su Instagram ha mostrato tutto il suo dispiacere per l'allontanamento di Gombar, che aveva fatto parte pure dello staff di Alberto De Rossi. Lo spagnolo ha scritto: