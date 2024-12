Pasquale Mazzocchi costretto a smentire che non canterà a Sanremo: “Ma ringrazio Rocco Hunt”

video suggerito

Domenica scorsa Carlo Conti ha reso noti i nomi dei 30 cantanti che prenderanno parte al Festival di Sanremo del 2025. Il gruppo è di altissimo livello e, come si suol dire, ce n'è per tutti i gusti. Tra i ‘Big' c'è anche Rocco Hunt, cantante salernitano che si ripresenterà sul Palco dell'Ariston. Hunt è molto amico del calciatore Mazzocchi e simpaticamente gli aveva chiesto di fare assieme un duetto a Sanremo, il difensore del Napoli ha risposto con una stories rifiutando l'invito.

La proposta di Rocco Hunt a Mazzocchi per la serata dei duetti

Rocco Hunt è un cantante assai noto, ha fatto diverse hit di successo ed ha una grande passione per il calcio. Tifoso della Salernitana ha stretto amicizia, negli anni scorsi, con Pasquale Mazzocchi che ha una grande passione per il canto e che ha mostrato più volte, con dei video social, di essere davvero bravo. Rocco Hunt a Mazzocchi ha fatto una proposto via social, una proposta splendida e divertente, ma difficilmente realizzabile. Sui social, rispondendo a una battuta della pagina Instagram Napoli VHS, il cantante ha scritto: "Pazza idea per la serata delle Cover, c staje?", cioè ‘ci stai?".

La risposta di Mazzocchi a Hunt: "Grazie ma penso al Napoli"

Mazzocchi probabilmente ha sorriso quando ha letto quel post, chissà magari ci avrà anche pensato per un attimo, ma ha ben altro da fare, pure se Sanremo è Sanremo. Il laterale partenopeo in una stories ha scritto: "Vedo e sento notizie su una mia presunta presenza a Sanremo. Ringrazio il mio amico @poetaurbano (Rocco Hunt ndr.) a cui voglio tanto bene per la proposta ironica che mi ha fatto e gli auguro il meglio, ma nella vita faccio tutt'altro. La mia mente è proiettata H24 per il ritorno in campo. È alla mia professione che dedico tutte le mie energie. Non vedo l'ora di tornare a combattere con i miei compagni".

Il riferimento di Mazzocchi riguardante il proprio ritorno in campo lo ha fatto perché in questo momento a causa di un problema muscolare è indisponibile, dovrebbe tornare in campo entro la fine del 2024.