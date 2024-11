Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Milan-Empoli in diretta e streaming: gli orari

video suggerito

Tre partite in programma oggi sabato 30 novembre per il 14° turno di Serie A: alle 15:00 si gioca Como-Monza, alle 18:00 a San Siro c'è Milan-Empoli e alle 20:45 al Dall'Ara, Bologna-Venezia. Tutte visibili su DAZN in esclusiva con il match serale disponibile anche su Sky.

A cura di Alessio Pediglieri

Oggi sabato 30 novembre si giocano tre partite di Serie A valide per la 14a giornata di campionato. Si inizia con Como-Monza alle 15:00, poi alle 18:00 Milan-Empoli e infine alle 20:45 Bologna-Venezia.

Dopo l'anticipo di ieri, venerdì 29, tra Cagliari e Verona, la 14a di Serie A prosegue con altri tre incontri del sabato. Il primo è fissato alle 15:00 per la partita al Sinigallia tra il Como di Fabregas e il Monza di Nesta, due tecnici debuttanti che proveranno a superarsi in quello che appare uno scontro diretto per la salvezza. Poi, riflettori su San Siro per il Milan di Fonseca che ospita il sorprendente Empoli di D'Aversa per una gara che metterà ancora una volta a dura prova i rossoneri, fin qui troppo altalenanti in classifica.

Poi, in serata, spazio al Bologna di Italiano che sfida il Venezia, fanalino di coda in classifica. Per i felsinei al Dall'Ara, reduci dalle fatiche infrasettimanali della Champions League, l'occasione perfetta per ritornare a vincere dopo il brutto passo falso a Roma contro la Lazio. Per i lagunari, ennesimo tentativo per risalire la china, con soli 8 punti in 13 gare fin qui disputate (9 sconfitte, 2 pareggi e 2 vittorie).

Le partite di oggi di Serie A: gli orari TV

Sono dunque tre gli appuntamenti odierni per il 14° turno di campionato. Disposti su tre fasce orarie differenti, i primi due saranno esclusiva completa di DAZN mentre il match delle 20:45 sarà in condivisione con Sky, sempre a pagamento per abbonati.

15:00 – Como-Monza (DAZN)

18:00 – Milan-Empoli (DAZN)

20:45 – Bologna-Venezia (DAZN e Sky)

Dove vedere indiretta TV Milan-Empoli

Milan-Empoli, match delle 18:00 di oggi sabato 30 novembre, è una partita visibile solamente per gli abbonati DAZN. In TV è possibile seguirla su una moderna Smart, collegandola tramite una consolle di gioco (Xbox o PlayStation) o un dispositivo wireless (Chromecast o Firefox) ad internet.

Milan-Empoli dove vedere la partita in diretta streaming

Anche per il live streaming l'unica modalità consentita per seguire Milan-Empoli delle 18:00 è essere abbonati di DAZN. Il servizio è usufruibile sui devices anche attraverso l'app dedicata. La telecronaca è affidata a Dario Mastroianni, con commento tecnico di Marco Parolo