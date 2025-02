video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Lazio-Napoli e Milan-Verona in diretta e streaming: gli orari Il programma degli anticipi di sabato 15 febbraio 2025, validi per la 25ª giornata di Serie A: si parte alle 15 con Atalanta-Cagliari, alle 18 c'è Lazio-Napoli e alle 20:45 Milan-Verona. Dove vedere le partite in tv e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Sabato 15 febbraio 2025 sono tre le partite della 25ª giornata di Serie A. Si parte con Atalanta-Cagliari alle ore 15, alle 18 c'è Lazio-Napoli e alle 20:45 Milan-Verona. Tutte le partite saranno trasmesse in TV e in streaming su DAZN, con il match di San Siro che sarà visibile anche su Sky e NOW.

La capolista Napoli sarà impegnata in una trasferta durissima in casa della Lazio: i partenopei di Antonio Conte vengono da due pareggi (Roma e Udinese) e devono riprendere a marciare per cercare di ravvivare la fiammella dello Scudetto. Dall'altra parte ci sarà la squadra di Marco Baroni, che si sta giocando un posto in zona Champions e vuole dare continuità alle due vittorie contro Cagliari e Monza. In serata il Milan, reduce dalla vittoria/pareggio/sconfitta in casa del Feyenoord, deve assolutamente vincere per avvicinare il quarto posto e mandare un segnale alle concorrenti per la Champions League. A San Siro arriva il Verona, che dopo la brutta scoppola presa in casa contro l'Atalanta vorrà rialzare ala testa e magari portarsi via qualche punto dal Meazza.

Ad aprire la giornata sarà proprio la Dea di Gian Piero Gasperini, che al Gewiss Stadium ospita il Cagliari affamati di punti per la lotta salvezza: i bergamaschi, però, non vogliono mollare il duo di testa e proveranno a far sentire il fiato sul collo a Napoli e Inter per continuare a mettergli pressione.

Serie A, le partite di Serie A: gli orari TV

Tre partite in programma sui soliti slot orari della Serie A. Di seguito gli orari e dove vedere in TV e in streaming le gare della 25ª giornata di Serie A:

15:00 – Atalanta-Cagliari (DAZN e DAZN 1, canale 214 Sky)

18:00 – Lazio-Napoli (DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport canale 251 e NOW)

20:45 – Milan-Verona (DAZN e DAZN 1, canale 214 Sky)

Dove vedere Lazio-Napoli in diretta streaming

Lazio-Napoli si gioca alle ore 12:30 e sarà trasmessa in esclusiva, tanto in tv quanto in diretta streaming, su DAZN. Gli abbonati a Sky che hanno attivato il servizio potranno invece vederla sintonizzandosi sul canale 214. La telecronaca del match sarà di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Milan-Verona dove vederla in diretta TV: gli orari

Milan-Verona è l'anticipo serale del 25° turno. La partita dello stadio Meazza va in onda, a partire dalle ore 20:45 su DAZN e Sky: la si potrà vedere anche in streaming attraverso la app oppure collegandosi direttamente al sito di DAZN, Sky-Go e Now. La telecronaca per DAZN sarà di Dario Mastroianni e il commento tecnico di Marco Parolo.