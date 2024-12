video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Juve-Venezia e Udinese-Napoli in diretta e streaming: gli orari Sabato 14 dicembre 2024 sono in programma tre partite di Serie A valide per la 16a giornata di campionato. Si inizia alle 15:00 con Cagliari-Atalanta, prosegue con Udinese-Napoli e si conclude con Juventus-Venezia alle 20:45. Diretta TV e in streaming su DAZN e Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli anticipi della 16a giornata del campionato di Serie A 2024-2025 che si giocheranno sabato 14 dicembre 2024 sono tre: si inizia alle 15:00 con Cagliari-Atalanta, prosegue con Udinese-Napoli e si conclude con Juventus-Venezia alle 20:45. Diretta TV e in streaming su DAZN e Sky.

L'Atalanta capolista del torneo va a far visita al Cagliari dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid: la squadra di Gasperini ha giocato un grande match ma ha dovuto cedere le armi ai Blancos ma vuole proseguire l'ottimo momento in campionato dopo la vittoria sul Milan dello scorso turno. Alle ore 18:00 toccherà al Napoli di Antonio Conte, che deve riscattare la sconfitta interna contro la Lazio sul campo dell'Udinese. I friulani vengono dalla vittoria di Monza e vogliono tornare a cogliere i 3 punti in casa.

A chiudere gli anticipi sarà la Juventus, che dopo la bella vittoria contro il Manchester City vuole rilanciarsi anche in campionato: all'Allianz Stadium arriva il Venezia di Eusebio Di Francesco, che è alla ricerca di un risultato contro una big per acquisire consapevolezza e fare punti importanti per la salvezza.

Le partite di Serie A: gli orari TV

Alle ore 15:00 l'Atalanta capolista andrà a far visita al Cagliari mentre alle 18 il Napoli dovrà fare bottino pieno a Udine. La Juventus chiude la giornata di anticipi ospitando il Venezia.

15:00 – Cagliari-Atalanta (DAZN)

18:00 – Udinese-Napoli (DAZN)

20:45 – Juventus-Venezia (DAZN e Sky)

Juventus-Venezia, dove vedere la partita in diretta TV e streaming

La Juventus ospita il Venezia per la 16 giornata del campionato di Serie A 2024-2025. La partita dell'Allianz Stadium si potrà vedere in diretta Tv e streaming su DAZN e Sky. Telecronaca DAZN affidata a Ricky Buscaglia e commento tecnico di Valon Behrami. Si potrà seguire il match anche con Now.

Dove vedere indiretta TV Udinese-Napoli: gli orari

Alle ore 18 il Napoli di Antonio Conte scende in campo a Udine: la partita si potrà vedere in esclusiva su DAZN. Telecronaca di Dario Mastroianni e commento tecnico di Dario Marcolin.