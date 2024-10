video suggerito

Partita tra ex leggende del calcio, ma è qualcosa di mai visto: i difensori sfidano gli attaccanti Tevez e Drogba in difesa, Seedorf in attacco per cercare di segnare qualche gol: in Corea del Sud si è giocata una partita al contrario fra ex leggende del calcio mondiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Non esiste un incontro tra ex leggende del calcio più surreale di quello che si è giocato a Seul tra vincitori del Pallone d'Oro e volti importanti del panorama mondiale. Il Nexon Icons Match all'apparenza sembra una delle tante partite fra vecchie glorie che girano per il mondo raggiungendo il pubblico con le loro esibizioni, ma di normale non ha avuto proprio nulla. A cominciare dalla composizione delle squadre, una formata soltanto da attaccanti e l'altra soltanto da difensori: è così che Owen si è trovato al centro della difesa e a Seedorf è stato assegnato il compito di dover segnare qualche gol.

Shield contro Spear, a ricalcare proprio il ruolo dei partecipanti, che ha regalato momenti di grande ilarità in campo. Per tutti è stato assurdo vedere gli ex campioni calati in un ruolo non proprio e, vista l'ambiguità della partita, ne sono nati momenti divertentissimi fatti di gaffe, uscite sbagliate e anche qualche gol mangiato di troppo.

La partita incredibile tra le ex leggende

Attaccanti contro difensori, senza badare troppo a chi di mestiere faceva invece altro. La partita giocata in Corea del Sud è stata assurda e ha regalato dei momenti che sono già diventati virali sul web. Le due squadre erano formate dai volti più celebri del gioco del calcio ma con una particolarità: la squadra dei difensori aveva Berbatov, Drogba, Tevez ed Henry in difesa, mentre quella degli attaccanti puntava sul tridente offensivo composto da Touré, Riise e Seedorf. Una situazione paradossale che in realtà è proprio il nocciolo della questione, dato che l'intento era quello di far sfidare una squadra composta da soli attaccanti contro una composta da soli difensori.

E in campo tutti si sono divertiti nonostante le difficoltà. Tra i partecipanti c'erano anche Del Piero e Pirlo, giunti a Seul per partecipare a questa esibizione dove hanno potuto riabbracciare tanti vecchi compagni di squadra e amici, come testimoniano le tantissime foto diffuse sul web dalle stesse leggende. Tra i video più divertenti c'è sicuramente la prestazione da difensore di Michael Owen che viene messo a sedere dall'ex terzino del Tottenham Lee Young-pyo: il Pallone d'Oro inglese non avrebbe mai potuto giocare come difensore ma si è cimentato tra il divertimento generale.

Le immagini esilaranti abbondano ma alla fine dei 90 minuti il risultato è stato schiacciante dato che la squadra dei difensori ha vinto per 4-1, un trionfo netto contro gli attaccanti che hanno avuto tantissime difficoltà a difendere. Rio Ferdinand ha alzato la coppa e in campo è impazzata la festa, ma a dire il vero anche fuori tutti sono stati protagonisti di siparietti simpatici, tra abbracci, baci, abiti tradizionali e musiche locali che hanno accompagnato l'evento.