Partita sospesa al 95′ sull’1-2, il regolamento è una beffa: si deve rigiocare dall’inizio La partita del campionato inglese tra Scunthorpe e Buxton è stata sospesa al 95′ per impraticabilità del terreno di gioco a causa di un violento acquazzone abbattutosi improvvisamente sul campo: l’arbitro e il regolamento beffano gli ospiti che erano in vantaggio per 2-1. La gara si rigiocherà per intero.

A cura di Michele Mazzeo

Può la pioggia trasformare un'impresa in un incubo? Questo si staranno chiedendo i giocatori del Buxton che sabato scorso al 95′ si trovavano sul 2-1 in casa dell'imbattuto Scunthorpe, capolista della National League North, la sesta serie inglese, prima che la partita fosse interrotta dall'arbitro per un violento acquazzone abbattutosi sul Glanfond Park e poi definitivamente abbandonata dopo che lo stesso direttore di gara ha sancito l'impraticabilità del terreno di gioco.

Ad un passo dall'impresa dunque gli ospiti, in svantaggio di un uomo dalla fine del primo tempo a causa dell'espulsione di Connor Brown, hanno visto il loro sogno interrotto dal triplice fischio dell'arbitro che ha messo fine alla contesa quando ancora mancavano alcuni minuti di recupero (almeno 5) da giocare.

La vera beffa per il Buxton è però arrivata due giorni dopo, cioè quando la Lega ha emesso il suo verdetto riguardo al match: "In seguito all'annullamento della partita della Vanarama National League North tra Scunthorpe United e Buxton sabato 9 settembre a causa del tempo avverso, è stato stabilito che la partita sarà riprogrammata per intero. La questione è stata esaminata attentamente e l'esito è stato deciso in linea con i regolamenti della Lega Nazionale e prendendo in esame precedenti situazioni di questo tipo. Una nuova data per la partita sarà annunciata a tempo debito dai club" si legge infatti nel comunicato rilasciato dalla Lega che annuncia dunque che la gara sarà rigiocata dall'inizio ripartendo dal punteggio di 0-0.

Una doccia fredda dunque per il Buxton che paga la decisione presa dall'arbitro che, nel momento in cui il campo era diventato impraticabile, non ha interrotto il match aspettando qualche minuto per vedere se la situazione metereologica migliorasse e vi fossero quindi le condizioni per concludere l'incontro, ma ne ha decretato la fine anticipata mettendolo di fatto, a termini del regolamento vigente nella National League, alla stregua di un match mai cominciato.

Nella sesta serie inglese difatti in caso di partita sospesa per impraticabilità di campo si applica lo stesso regolamento che si applica in Italia per quel che riguarda le gare dei settori giovanili dove tutte le partite sospese definitivamente vanno rigiocate dal primo minuto partendo dal risultato di 0-0 indipendentemente dal momento in cui sono state interrotte.Una vera e propria beffa per il Buxton quindi che ora dovrà tornare ad affrontare la trasferta in casa della capolista Scunthorpe e rigiocare un match che aveva quasi vinto. Regolamento provvidenziale invece per i più blasonati padroni di casa che possono ancora fregiarsi del titolo di imbattuti evitando una sconfitta che ormai sembrava essere quasi certa.