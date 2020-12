"Credo che i tre migliori centrali del mondo siano Sergio Ramos, Van Dijk e Kalidou Koulibaly". Le parole in questione sono di Erling Haaland che ha fatto la personale classifica dei difensori rispondendo alle domande della testata norvegese VG. La potenza dello spagnolo del Real Madrid, il tempismo dell'olandese del Liverpool, l'intelligenza tattica del calciatore del Napoli: tre figure differenti, tre avversari che il giovane bomber norvegese del Borussia Dortmund ha individuato tra i più temibili avversari da incrociare in partite.

Il giudizio si completa con una riflessione ulteriore: "Tutti e tre sono molto fisici ma allo stesso tempo sono molto intelligenti". Già, la potenza è nulla senza controllo. E quella del centrale senegalese è riuscita a collimare nel corso degli anni con la gestione della palla e la scelta dei tempi. Ha avuto buoni maestri… prima Rafa Benitez, che lo volle in azzurro e lo portò dal Genk, poi Maurizio Sarri che ne fece (assieme ad Albiol) una delle colonne del Napoli che ha sfiorato la conquista dello scudetto.

Piace ai top club d'Europa, ma costa molto

Non è un caso che sulle tracce di "KK" ci siano tuttora i migliori club di Europa, un in particolare: quel Liverpool che lo avrebbe voluto accanto a van Dijk per costituire una delle coppie di centrali più devastanti. Reds e non solo: nella scorsa estate ci hanno provato anche il Manchester City e il Paris Saint-Germain ma nessuno di loro si è avvicinato all'offerta che avrebbe potuto convincere il presidente, De Laurentiis, a lasciar partire il calciatore sotto contratto fino al 2023 (70/80 milioni). In azzurro guadagna uno stipendio di 6.5 milioni netti a stagione e, almeno per il momento, non c'è alcuna possibilità che possa andar via.

Koulibaly, 260 partite con la maglia del Napoli

In stagione Koulibaly ha disputato finora 18 partite: in Serie A l'unica saltata è stata quella del 23 dicembre contro il Torino per infortunio muscolare. Sempre presente, invece, in Europa League: 540 minuti per 6 match della fase a gironi. Nel complesso con la maglia dei partenopei ha disputato 260 incontri, siglato 10 gol e servito 5 assist.