video suggerito

Paredes scambia l’Arena di Verona per il Colosseo: la gaffe prima del derby e gli sfottò dei tifosi della Lazio Leandro Paredes scambia l’Arena di Verona per il Colosseo e poi cancella la sua stories di Instagram: la gaffe del centrocampista argentino prima del derby ha dato il via ad una marea di sfottò da parte dei tifosi della Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

88 CONDIVISIONI condividi chiudi

Leandro Paredes scambia l'Arena di Verona per il Colosseo e poi cancella la sua stories di Instagram: la gaffe del centrocampista argentino prima del derby ha dato il via ad una marea di sfottò da parte dei tifosi della Lazio.

Il calciatore giallorosso voleva pubblicare un contenuto in vista della stracittadina della Capitale ma ha scambiate l'Arena di Verona per il Colosseo e la gaffe non è passata inosservata ai supporter biancocelesti, che hanno subito salvato la foto e hanno fatto partire lo sfottò sui social nei confronti del centrocampista della Roma.

Paredes scambia l'Arena di Verona per il Colosseo: la gaffe prima del derby

La stories pubblicata da Leo Paredes voleva essere un modo per avvicinarsi al derby e coinvolgere i tifosi giallorossi ma l'errore si è rivelato un boomerang per il centrocampista campione del mondo con l'Argentina in Qatar nel 2022.

Una situazione che potrebbe portare a due sviluppi differenti a livello mentale per il numero 16 in vista della stracittadina: gli sfottò potrebbero caricarlo ancora di più oppure innervosirlo. Dalle prime battute si capirà che partita sarà per Leandro Paredes.

Dopo Paredes ha pubblicato un video che racchiude immagini del derby vinto l'anno scorso e altri spezzoni di partite di quest'anno, ma la frittata era fatta.

Paredes, offerta dall'Arabia: Leo vuole restare alla Roma

L'ex calciatore di PSG, Boca Juniors e Juventus è tornato ad essere un punto fermo della Roma dopo l'avvento di Claudio Ranieri, che lo ha rimesso nelle condizioni migliori per esprimersi in mezzo al campo, ed è spesso uno dei migliori dei giallorossi. Il suo nome era dato tra i possibili partenti in questo mese di gennaio e il centrocampista argentino, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbe ricevuto una maxi offerta dall’Arabia Saudita che, però, sarebbe stata messa da parte per dare priorità alla Roma.

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport Claudio Ranieri ha parlato di Paulo Dybala, Mats Hummels e Leandro Paredes, tre giocatori da cui i giallorossi sono ripartiti: "Sono tre campioni del mondo. Nel calcio non esiste un sistema vincente, sono i giocatori ad essere vincenti. È stato logico ripartire da loro".