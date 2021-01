Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ha commentato così il passaggio di Mario Mandzukic al Milan in diretta su Sky, nel pre-partita di Inter-Juve.

"Sono contento per Mario perché torna nel calcio che gli compete, al livello che gli compete. Aveva fatto una scelta di vita per il Qatar ma lui è molto competitivo, sapevo in cuor mio che sarebbe tornato a giocare in Europa. Per carattere è un giocatore da questi livelli, da grandi squadre".