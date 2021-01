Fabio Paratici ha parlato pochi minuti prima della sfida tra Milan e Juventus ai microfoni di Sky Sport. Il dirigente bianconero è inevitabilmente intervenuto sull'argomento riguardante gli ultimi positivi in squadra al Covid-19: "Le assenze le hanno tutti in questo campionato – ha detto Paratici – Bisogna adeguarsi e avere pazienza, noi nel calcio siamo fortunati. La viviamo con responsabilità attenendoci ai protocolli". Paratici ha poi parlato anche di mercato: "

Paratici e la frecciata al Napoli

Non un riferimento palese al Napoli, ma è stata indubbiamente simile la situazione che la Juventus si è ritrovata a vivere in questi giorni con i due positivi al Covid-19 prima della gara contro il Milan. Paratici, a tal proposito, è stato secco: "La viviamo con responsabilità attenendoci ai protocolli. Noi come Juventus pensiamo di avere una rosa competitiva".

