Non poteva esserci miglior esordio in Liga per il Papu Gomez. L'ex capitano dell'Atalanta ha firmato la sua prima rete con la maglia del Siviglia nella sua prima presenza nel campionato spagnolo contro il Getafe. Il numero 24 ha firmato il 2-0 della squadra di Julen Lopetegui con un missile di sinistro dai 25 metri, che si è insaccato sotto la traversa della porta di Yanez, e subito dopo è partita la "Papu dance" da parte di tutto il gruppo biancorosso. Il trequartista argentino non è partito titolare al Ramon Sanchez Pizjuan ma è entrato al posto di Lucas Ocampos all'inizio della ripresa e poco prima del 90′ è arrivato il battesimo: ricezione da Jordan, controllo e tiro verso la porta avversaria. Il pallone è stato deviato da un difensore avversario e ha fatto diventare imparabile la traiettoria del Papu, che è esploso di gioia e ha festeggiato sia con i compagni in campo che con quelli in panchina la sua prima rete con la sua nuova squadra.

I Nervionenses avevano trovato il vantaggio con Munir poco dopo l'ora di gioco e la rete del Papu ha chiuso il match. Alla fine è arrivato anche il gol di Youssef En-Nesyri, che ha permesso al Siviglia di chiudere sul 3-0 che vale il terzo posto a -1 dal Real Madrid secondo in attesa della gara del Barcellona.

