Il Papu Gomez è sempre oggetto di analisi approfondite nel mercato di gennaio. L'argentino è stato scaricato dall'Atalanta e da Gasperini e attende di avere delucidazioni sul proprio futuro. Tutti lo vogliono, tutti lo cercano ma i conti non si faranno solamente sul giocatore che avrà l'ultima parola sulla scelta da fare, ma anche – e soprattutto c- con una Atalanta non intenzionata a rilasciare alcuno sconto. Così, dopo le voci di Milan, Inter, Juventus – e persino il Monza di Berlusconi dove già giocano Balotelli e Boateng – adesso si fa strada in modo alquanto preciso l'ipotesi Roma.

Fino al derby, Fonseca aveva avuto ragione: contro le critiche di inizio campionato e le perplessità di una rosa non all'altezza e di un tecnico discontinuo, la Roma aveva dimostrato di sapersi fare spazio a suon di spallate tra le nobili della Serie A fino a strappare un terzo posto e avvicinarsi sensibilmente alla vetta. Poi, il ko, terribile, nella stracittadina contro la Lazio dove la squadra non è mai scesa in campo, evidenziando vecchi limiti e antiche paure.

Una rosa ricca di personalità ed esperienza, da Smalling a Veretout, da Pedro a Mhkitaryan e Dzeko e con qualche giovane di qualità come Villar o Mayoral. Eppure, ai giallorossi manca qualcosa che chiuda il cerchio. Se il mercato di gennaio ha visto intenso interesse per un cavalo di ritorno come El Shaarawy è pur vero che ultimamente la dirigenza sembra strizzare l'occhio al Papu Gomez. Potrebbe essere l'argentino il ‘quid' per proseguire sulla retta via sia in campionato che in Europa.

Non è un caso che proprio il giorno dopo della sconfitta amara nel derby sia in programma un incontro tra ds di Atalanta e Roma per discutere del giocatore. Il neo ds Pinto vuole provare il colpo grosso per trascinare Gomez in Capitale e dare a Fonseca il giocatore jolly che manca dalla trequarti in su. Il problema? Fondamentalmente economico con la Dea che chiede 15 milioni di euro per trattare, pretesa considerata esagerata a due settimane dalla chiusura del mercato. Se a Bergamo opteranno per uno sconto pur di eliminare il ‘problema' Gomez, l'argentino avrebbe già il posto da titolare da Fonseca che, a quel punto, non avrebbe più scuse per puntare in alto.