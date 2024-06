video suggerito

Paolo Zanetti nuovo allenatore del Verona, è ufficiale: l’ex Empoli prende il posto di Baroni Paolo Zanetti è diventato il nuovo allenatore del Verona. L’Hellas ha deciso di affidare al tecnico veneto di Valdagno l’incarico dopo aver salutato Marco Baroni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il mosaico delle panchine in Serie A inizia a prendere forma. Paolo Zanetti è diventato il nuovo allenatore del Verona. L'Hellas ha deciso di affidare al tecnico veneto di Valdagno l'incarico dopo aver salutato Marco Baroni. Quest'ultimo è stata ufficializzato pochi giorni fa dalla Lazio dopo aver raggiunto una clamorosa salvezza nell'ultima stagione. Questo il comunicato della società scaligera:

"Hellas Verona comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Paolo Zanetti, che si è legato al Club gialloblù fino al 30 giugno 2025 con opzione per il secondo anno. Zanetti, 41 anni, originario di Valdagno, dopo due anni in Lega Pro, sulla panchina del Südtirol, approda in Serie B con il Venezia, con il quale ottiene la promozione in Serie A. Dopo la stagione di Serie A con i veneti, passa all'Empoli con il quale raggiunge l'obiettivo della salvezza nel campionato 2022/2023. Hellas Verona FC rivolge a mister Paolo Zanetti, e a tutti i componenti del suo staff, un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro".

All'appello in Serie A mancano ancora 4 allenatori da ufficializzare

Paolo Zanetti fu esonerato dall‘Empoli a settembre 2023 lasciando il posto ad Andrea Andreazzoli a sua volta sollevato dall'incaricato per lasciare spazio a Davide Nicola che ha poi raggiunto la salvezza a fine stagione. Da quel momento in poi il tecnico non ha più allenato e ora ricomincia ancora una volta dal Veneto dopo l'ottima esperienza al Venezia. Zanetti fu protagonista della promozione in Serie A dei lagunari salvo poi essere esonerato a poche giornate dalla fine della stagione 2021/2022 con il Venezia nuovamente retrocesso.

Con l'ufficialità di Paolo Zanetti al Verona inizia a prendere forma la nuova stagione di Serie A. Mancano infatti solo 4 panchine all'appello pronte a ufficializzare il loro prossimo tecnico. Il Cagliari, che avrebbe trovato l'accordo proprio con Nicola, Empoli e Venezia che si contendono Di Francesco e poi il Milan che potrebbe ufficializzare oggi l'ingaggio di Paulo Fonseca. Il Monza ha invece annunciato nella giornata di ieri che sarà Alessandro Nesta a prendere il posto di Raffaele Palladino diventato allenatore della Fiorentina.