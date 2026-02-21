Paolo Montero torna a fare l’allenatore: ha firmato per la squadra di Balotelli negli Emirati

Una strana coppia sta per formarsi. Quella tra Paolo Montero e Mario Balotelli. L'ex difensore della Juventus sta per diventare l'allenatore dell'Al-Ittifaq, club degli Emirati Arabi che ha in squadra l'ex attaccante di Milan e Inter, che da qualche mese ha firmato per il club emiratino.

Montero e Balotelli nella stessa squadra: l'Al Ittifaq

Paolo Montero e Mario Balotelli hanno avuto, per motivi extra campo, popolarità enorme e spesso citati anche nelle chiacchiere da bar o da social, per dirla come si direbbe oggi. Ora diventano parte della stessa squadra. Balotelli è diventato da circa un mese un calciatore dell'Al-Ittifaq, realizzando già 3 gol. Ma il club è ultimo in classifica ed ha deciso di cambiare la guida tecnica puntando sull'uruguaiano, che come riporta Sky Sport si appresta a firmare, dopo un anno di stop dalla panchina, dopo l'esonero rimediato dalla Juventus Next Gen nella stagione 2024-2025, venne liquidato dopo 15 giornate.

La carriera da allenatore di Paolo Montero

Solo dopo aver firmato la risoluzione con i bianconeri potrà decidere di migrare verso il club di Dubai, che ha come obiettivo minimo la salvezza. L'ex difensore, che ha vinto dieci trofei con la Juventus da calciatore e con i bianconeri ha disputato la finale di Champions del 2003, da diversi anni fa l'allenatore. Dopo una serie di esperienze in patria è tornato in Italia con la Sambenedettese prima di ritrovare il mondo Juve con l'Under 23 la squadre più importante, sostituì Allegri nelle ultime due partite nel maggio 2024 con il posto in Champions blindato (ottenne una vittoria e un pareggio), infine il passaggio alla squadra Next Gen gioca in Under 23, ma dopo una vittoria in quindici partite è arrivato puntuale l'esordio.