Paolo Maldini si rifiuta di partecipare alla festa dei 125 anni del Milan: ha declinato l'invito del club Secondo quanto appreso da Fanpage.it Paolo Maldini non sarà presente alla festa di San Siro per i 125 anni del Milan perché ha rifiutato l'invito recapitatogli dal club rossonero di cui è il recordman di presenze e il calciatore più vincente della storia.

A cura di Michele Mazzeo

Domenica 15 dicembre, in occasione della partita casalinga di Serie A contro il Genoa, il Milan festeggerà i 125 anni dalla fondazione (avvenuta il 13 dicembre 1899) e lo farà alla presenza di 28 campionissimi che hanno dato lustro a questo club negli ultimi 40 anni (qui la lista ufficiale dei partecipanti). Non ci sarà però quella che è per antonomasia la bandiera della società meneghina, il calciatore che più di tutti, ben 902 volte, ha vestito la maglia rossonera e che con quella maglia ha vinto più di tutti (26 i trofei messi in bacheca dal Milan con lui in campo), vale a dire Paolo Maldini.

Un'assenza che fa rumore e che sicuramente rovina un po' il clima di festa che è atteso a San Siro nel giorno in cui i tifosi rossoneri riabbracciano vecchie amatissime leggende come il mitico trio olandese Rijkaard-Gullit-Van Basten e l'inaugurazione della Hall of Fame con l'attuale vicepresidente onorario Franco Baresi, lo stesso Marco Van Basten e Filippo Inzaghi (insieme ad Andriy Shevchenko che però non sarà presente per motivi personali) che riceveranno sul prato di San Siro lo speciale trofeo realizzato per l'occasione.

L'assenza di Paolo Maldini fa rumore perché stando a quanto appreso da Fanpage.it era stato ovviamente invitato dal Milan per partecipare alle celebrazioni in grande stile per il 125° compleanno del club di cui ha fatto la storia ma ha declinato l'invito non dando la disponibilità alla propria partecipazione. Nessuna motivazione addotta dal 56enne, almeno ufficialmente. Inevitabile però supporre che dietro questo rifiuto vi sia il modo in cui si è concluso il suo rapporto con l'attuale proprietà rossonera nell'estate del 2023 quando, tra non poche contestazioni, a distanza di un anno dallo scudetto vinto a sorpresa con Pioli in panchina, l'ex capitano è stato sollevato ufficialmente dal suo incarico di direttore dell'area tecnica (a cui ha fatto immediatamente seguito l'esonero di Frederic Massara da direttore sportivo) dopo un anno di contrasti con la nuova proprietà.

I motivi specifici per i quali Paolo Maldini abbia scelto di non partecipare alla festa per i 125 anni del Milan dunque non sono noti ed eventualmente sarà lui, se vorrà, a spiegarli. Ciò che è certo invece è che la società rossonera lo ha invitato e lui ha declinato non dando la propria disponibilità per la partecipazione all'evento che si terrà nella serata di domenica 15 dicembre dove inevitabilmente quell'assenza farà discutere più di altre.