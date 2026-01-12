Bernardo Silva in Serie A, Paolo Di Canio ha saputo qualcosa: “Scusami Jorge, lo dovevo dire”

Paolo Di Canio, a sorpresa, ha sganciato la proverbiale “bomba” di mercato. L’ex attaccante e opinionista negli studi di Sky Calcio Club ha dimostrato di essere in possesso di indiscrezioni sul possibile arrivo di un top player in Serie A. Di chi si tratta? L’identikit è quello di Bernardo Silva, centrocampista offensivo totale in scadenza con il Manchester City.

Paolo Di Canio a sorpresa apre al super colpo di mercato in Serie A

Dopo aver giocato un po’ nella trasmissione, con tanto di detto e non detto, alla fine il nome del portoghese è venuto fuori e l’ex Lazio non ha potuto fare altro che confermare. D’altronde il 31enne è in uscita dalla squadra inglese, dopo nove stagioni in cui ha vinto praticamente tutto. Come altri campioni non proprio giovanissimi, dunque, anche Bernardo Silva potrebbe approdare nel nostro campionato secondo Di Canio, che si è mostrato molto sicuro delle informazioni ricevute in merito.

Dove potrebbe giocare Bernardo Silva

Inevitabilmente è partito il toto-destinazione: quali potrebbero essere i club che potrebbero ingaggiare il nazionale portoghese? Il Napoli? Di Canio ha subito fatto chiarezza, parlando anche di una destinazione a sorpresa: "Non ho detto necessariamente Napoli. Potrebbe essere anche particolare… Squadre che giocano – non dico come il City – però dove si gioca un calcio di possesso, ragnatela di passaggi vicini…".

Bernardo Silva al Manchester City

Ipotesi Como per Bernardo Silva

In studio subito hanno pensato al Como di Fabregas, società con disponibilità economiche molto importanti e con un progetto altrettanto ambizioso. Di Canio ha detto e non detto: "Il Como può prendere chiunque. Può prendere chiunque. Per come sono intelligenti, possono prendere chiunque, dai giovani, anche dalla Serie B tedesca, e li fanno diventare subito protagonisti". Quasi in imbarazzo poi Di Canio, che in diretta si scusa con quella che potrebbe essere stata la sua fonte:"Jorge, Jorge scusami, ma this is Italy e l’ho dovuto da dì". Il riferimento potrebbe essere proprio a Jorge Mendes, ovvero il super procuratore che cura gli interessi di Bernardo Silva.

Bernardo Silva accende il mercato della Serie A

Quello che è certo è che Bernardo Silva ha grandi chance di cambiare maglia. Difficile, ma non impossibile, a gennaio; molto più probabile invece a giugno, a parametro zero. Già in queste settimane, però, il portoghese, entrato negli ultimi sei mesi di contratto con il suo club, potrebbe legarsi a quella che dovrebbe essere la sua nuova squadra. Negli ultimi mesi si è parlato per lui di Napoli, Juventus e ora di Como. Quello che è certo è che la Serie A potrebbe abbracciare un calciatore dal talento, dalla duttilità e dall’intelligenza tattica come pochi: uno dei classici profili per palleggio e visione che farebbero comodo a tutti gli allenatori.