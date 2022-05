Palermo in semifinale dei play-off di Serie C se: risultati e quando gioca contro la Feralpisalò Palermo-Entella è il match ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C: tutte le combinazioni e risultati utili alle squadre di Baldini per prendersi la semifinale.

A cura di Vito Lamorte

Palermo sogna, ma l'Entella non molla. La sfida valida per il ritorno dei quarti di finale dei playoff di Serie C vedrà i siciliani partire dal vantaggio di 2-1 frutto della vittoria nel primo match a Chiavari e gli uomini di Silvio Baldini non hanno nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire la Final Four. Le reti di Luperini e Brunori hanno indirizzato nel miglior modo possibile per i rosanero il doppio confronto con la squadra di Gennaro Volpe ma ci sono altri 90′, più eventuali extra, da disputare: in caso di parità dopo i 180′ a passare saranno i siciliani in quanto testa di serie e la vincente se la vedrà in semifinale con la Feralpisalò (che ha eliminato la Reggiana). Il doppio confronto prima della finale dei playoff si disputerà tra il 25 e il 29 maggio.

La situazione attuale vede, quindi, il Palermo nettamente favorito per il passaggio al turno successivo: Brunori & co possono contare sia sul doppio risultato che sul migliore piazzamento nella Regular Season e ora la piazza rosanero sogna in grande.

Palermo passa in semifinale dei play-off di Serie C se… le combinazioni

batte l'Entella con qualsiasi risultato, visto che andrebbe a fare il paio con la vittoria della gara d'andata.

pareggia con qualunque punteggio, perché nel doppio confronto sarebbe in vantaggio sui liguri.

perde con un gol di scarto, visto che il Palermo è testa di serie e in caso di parità nella differenza reti passa il turno chi si è meglio piazzato nella Regular Season.

Il Palermo, invece, non si qualifica alle semifinale delle Final Four di Serie C se l'Entella vince con almeno due gol di scarto: purtroppo per gli uomini di Volpe non ci sono troppi conti da fare e l'unico risultato a loro disposizione è quello della vittoria con due reti di vantaggio.

Il tabellone dei play-off di Serie C e la prossima partita del Palermo

Con le partite di ritorno del secondo turno degli spareggi, si decideranno le quattro squadre che si affronteranno nelle semifinali dei play-off di Serie C. Oggi in campo tutti e 4 i match dei quarti di finali con il Palermo che, in caso di passaggio del turno, affronterà in semifinale la Feralpisalò. Le semifinali si giocano con la formula della gara di andata e ritorno: il primo round si giocherà il 25 maggio mentre il ritorno domenica 29 maggio. Ecco dunque gli accoppiamenti in semifinale:

Semifinale A

Padova/Juve U23 – Monopoli/Catanzaro

Semifinale B

Feralpisalò – Palermo/Virtus Entella