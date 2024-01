Ovazioni e applausi per De Rossi, striscioni e cori per Mourinho: Olimpico diviso prima di Roma-Verona Ovazioni e applausi per De Rossi, alla prima da allenatore della Roma. Striscioni per Mourinho e fischi per la squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cori e applausi per Daniele De Rossi, alla prima da allenatore della Roma nella gara contro il Verona. L'ex capitano è stato accolto da ovazioni dalla Curva Sud, dove è apparsa già dal riscaldamento la bandiera di DDR. Lo stadio Olimpico, sold-out anche oggi, ha riservato una bella accoglienza all'ex centrocampista che oggi siede per la prima volta sulla panchina giallorossa.

Il tifo romanista si è diviso sull’esonero di Josè Mourinho e sulle tribune dell'impianto di Tor di Quinto sono apparsi diversi striscioni per l'allenatore portoghese. Prima del fischio d’inizio la Tribuna Tevere dedica un pensiero allo Special One “Eterna gloria” e c'è anche un altro enorme manifesto: “Un privilegio averti dalla nostra parte. Grazie Josè”.

Fischi a tutta la squadra al suo ingresso in campo e durante il riscaldamento: tra i più beccati il capitano Lorenzo Pellegrini, mentre ci sono stati applausi solamente per Bove, Dybala, Lukaku ed El Shaarawy. L'ovazione per l’annuncio del nome di Daniele De Rossi come allenatore della Roma è stata immortalata e pubblicata dai profili social della società giallorossa hanno. Subito dopo un coro per DDR, lo stesso che l'ha accompagnato per i 18 anni di carriera con la maglia giallorossa.

Ad accogliere Daniele De Rossi anche diversi striscioni: da "Daniele, sempre al tuo fianco" e "Tu che quella maglia l'hai sempre onorata, insegna a questa squadra come deve essere sudata" fino a "Ti amerò per sempre Josè… ora daje Daniè" e ancora "Bentornato Danié".

Un ambiente col cuore diviso a metà perché molti tifosi della Roma si erano identificati completamente con José Mourinho dopo le ultime due stagioni e ha contestato la scelta della società di mandarlo via ma De Rossi è una parte importante della storia del club capitolino, mai dimenticata dal pubblico giallorosso.