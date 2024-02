Osimhen ha un infortunio agli addominali: salta la semifinale di Coppa d’Africa, il Napoli trema Victor Osimhen non sarà in campo in Nigeria-Sudafrica, semifinale di Coppa d’Africa, ufficialmente per problemi agli addominali. L’attaccante la prossima settimana tornerà a Napoli, e Mazzarri spera di averlo a disposizione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Victor Osimhen sta vivendo una stagione molto particolare. Banalmente si può dire che la sta vivendo sull'altalena. Alti e bassi in campo. Il contratto con il Napoli lo ha rinnovato, ma con i partenopei non gioca dal 23 dicembre, quando venne espulso contro la Roma. Ora è impegnato con la Nigeria in Coppa d'Africa, di sicuro salterà il Milan, perché nella peggiore delle ipotesi nel weekend vivrà la finale del 3° e 4° posto. La Nigeria ha bisogno di lui, il Napoli lo attende. Il bomber, però, al momento è infortunato, rischia di saltare la semifinale e ancora una volta aleggia l'incubo degli infortuni in nazionale, che spesso hanno danneggiato sia lui che il club di De Laurentiis.

La Nigeria in corso d'opera è diventata la grande favorita per la Coppa d'Africa 2024. Le Super Eagles sono una squadra molto solida, hanno incassato un solo gol in cinque partite e davanti tra Osimhen e Lookman i gol arrivano – ne ha segnati di più il calciatore dell'Atalanta. Mercoledì è in programma la semifinale con il Sudafrica di Hugo Broos, domenica 11 febbraio ci sarebbe la finalissima.

Osimhen rischia di non essere della partita. Il bomber del Napoli è uscito nei minuti finale della sfida dei quarti. Inizialmente sembrava una cosa grave, poi si è smentito. Ora però si è in bilico. Perché la Nigeria ha fatto sapere che a causa di un problema addominale Osimhen è rimasto nel ritiro di Abidjan con alcuni membri dello staff medico della nazionale che lo seguono da vicino e lo sottoporranno a ulteriori esami. Le SuperEagles hanno annunciato che Osimhen dovesse recuperare miracolosamente volerebbe a Bouaké, dove allo Stadio della pace si terrà le semifinale.

Leggi anche Il portiere del Sudafrica eroe in Coppa d'Africa: para 4 rigori grazie al trucco della bottiglia

Ma legittimamente in cassa Napoli c'è preoccupazione. Perché Osimhen la prossima settimana tornerà in Italia e lo aspetta la sfida con il Barcellona, con la gara di ottavi di Champions League che si disputerà al Maradona mercoledì 21 febbraio. Con Osimhen che ha tanta voglia di riscattarsi, lo scorso anno è stato capocannoniere. Mentre in questa stagione di gol ne ha realizzati 7 (uno solo in campionato negli ultimi quattro mesi).