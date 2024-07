video suggerito

L’infortunio di Tamberi ad un mese dalle Olimpiadi, come sta Gimbo e i tempi di recupero: “Non ho parole” Preoccupazione per Tamberi ad un mese dal via delle Olimpiadi di Parigi: il campione di salto in alto si è dovuto fermare per un infortunio muscolare. Come sta Gimbo e i tempi di recupero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grande preoccupazione per Gianmarco Tamberi, che a tre settimane dal via delle Olimpiadi ha deciso di non partecipare al Meeting di Szekesfehervar, per un problema muscolare: il campione olimpico di salto in alto si è fermato a scopo cautelare in vista dell'appuntamento con Parigi 2024, dando forfait al meeting odierno in Ungheria e quasi sicuramente non ci sarà nella tappa di Diamond League del 12 a Montecarlo.

Questo l'annuncio di Gimbo sui suoi profili social.

A malincuore devo comunicare che ho dovuto rinunciare alla gara di oggi per un dolore sentito nel bicipite femorale durante il riscaldamento.

Spero non sia nulla di grave ma la verità è che a 30 giorni dalle olimpiadi anche un capello storto è grave!

Questa cosa mi sta logorando l'anima, sono riuscito a fare praticamente solo una gara quest'anno e il sogno della mia vita è praticamente arrivato!

Purtroppo penso che sarà a rischio anche la Diamond League di Montecarlo del 12 luglio, in 3 giorni dubito che sarà tutto apposto. Non ho veramente parole… Spero con tutto il cuore che sarò in grado di tornare presto in pedana per continuare ad inseguire quello per cui lavoro ogni singolo giorno ormai da 3 anni.

Vi tengo aggiornati.

L'infortunio di Tamberi ad un mese dalle Olimpiadi di Parigi

Tamberi si è fermato a causa di un dolore al bicipite femorale, accusato durante il riscaldamento, e così ha deciso di non rischiare a meno di tre settimane dall'inizio delle Olimpiadi di Parigi.

L’auspicio è che il forte atleta azzurro possa prontamente rimettersi ma non c'è una data certa del suo ritorno in pedana: Gimbo dovrebbe saltare precauzionalmente anche la Diamond League di Montecarlo del 12 luglio per evitare ulteriori stress e dedicarsi al recupero in vista dei Giochi.

Il campione olimpico e mondiale nel 2024 all'aperto ha gareggiato solo agli Europei di Roma, dove ha vinto con la misura di 2.37 e ha conquistato il primato mondiale stagionale.