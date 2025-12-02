Osimhen fa scoppiare l’inusitata rissa nel riscaldamento di Fenerbahce-Galatasaray: cosa è successo

Attimi di tensione altissima nel riscaldamento del derby tra Fenerbahce e Galatasaray: un faccia a faccia tra Osimhen ed Egribayat fa esplodere il caos a pochi minuti dal fischio d’inizio, confermando la natura incandescente della rivalità più feroce della Super Lig.

Il derby di Istanbul della 14ª giornata di Super Lig si è acceso molto prima del calcio d'inizio. Nel catino del Chobani Stadium, il clima già rovente tra Fenerbahce e Galatasaray è degenerato in una rissa durante il riscaldamento, fotografia perfetta della rivalità più feroce del calcio turco.

La scintilla arriva quando Irfan Can Egribayat, secondo portiere del Fenerbahce, si avvicina alla curva per salutare i tifosi passando vicino all'area di lavoro del Galatasaray. Victor Osimhen interpreta il gesto come una provocazione e gli si avvicina intimandogli di tornare nella propria zona. Da lì il confronto si trasforma in caos: spintoni, proteste, staff che corre in campo e giocatori che tentano di separare i due.

In pochi secondi le due squadre sono faccia a faccia, confermando l'aria di nervi tesi che da sempre accompagna la sfida. A intervenire anche gli allenatori, con un contatto ravvicinato tra membri dei due staff che ha richiesto l'intervento degli steward. L'arbitro ha poi allontanato dal terreno di gioco il match analyst del Galatasaray Serhat Dogan e il direttore dello stadio del Fenerbahce Ali Bozan, entrambi coinvolti nel parapiglia.

Placati gli animi, il derby è iniziato regolarmente, ma il clima è rimasto incandescente anche in gara. Nel corso del match un'altra scintilla ha coinvolto Milan Skriniar e Okan Buruk, protagonisti di un acceso battibecco su una rimessa laterale con Osimhen costretto a intervenire per evitare l'ennesimo scontro.

La partita, equilibrata e carica di tensione, si è chiusa sull'1-1, con il Galatasaray avanti grazie al gol di Sané e il Fenerbahce capace di acciuffare il pari al 95′ con Duran. Il risultato lascia immutate le distanze in classifica, ma racconta ancora una volta quanto questa sfida resti uno dei simboli assoluti della rivalità storica del calcio turco: ogni episodio diventa benzina sul fuoco, ogni contatto un potenziale detonatore.

E la rissa nel riscaldamento tra Osimhen ed Egribayat resterà una delle immagini più forti dell'ennesimo derby ad altissima tensione.