video suggerito

Osimhen con mazzette di soldi e diamanti su tutto il corpo: la festa esagerata in discoteca Victor Osimhen viene immortalato in un video mentre mostra numerose mazzette di soldi in discoteca. L’attaccante del Galatasaray ha il corpo cosparso di diamanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Victor Osimhen sta vivendo una nuova vita in Turchia alla corte del Galatasaray. Dopo l'addio al Napoli a seguito di uno Scudetto vinto da protagonista nonostante l'ultima disastrosa stagione, quella passata, l'attaccante nigeriano è tornato a fare gol a raffica a Istanbul. Per lui già 13 gol in 17 partite tra campionato ed Europa League per un rendimento assolutamente straordinario. Ma a distanza di poco più di un anno Osimhen viene nuovamente beccato in un video in cui compaiono diverse banconote durante una sorta di party a cui stava prendendo parte.

Tra il 30 e il 31 dicembre del 2023, quindi a ridosso del 2024, il nigeriano fu immortalato in un night club a festeggiare il compleanno e il Capodanno mentre lanciava intere mazzette di banconote. Lo fece anche nel 2021 attirandosi critiche durissime in piena era Covid. Si tratta di un'usanza del suo Paese come augurio di prosperità e in questo ha ripetuto questa sorta di rituale. Osimhen appare in piedi cosparso di diamanti divisi tra bracciali, collane a forma di maschera e orologio con tanto di mazzette di denaro poste sul tavolo.

Pochi istanti ma buoni per capire che su quel tavolo ci fossero ancora una volte numerose mazzette di banconote con lo stesso Osimhen a osservarle da vicino. Il jeans ha una fantasia particolare e sempre piuttosto luccicante. Il contesto sembra essere ancora una volta una discoteca, un locale, insomma, un luogo in cui solitamente ci si diverte. L‘attaccante del Galatasaray sembra tranquillo e mostra fiero ciò stava indossando e che c'era davanti a lui. Dal Galatasaray nessuna nota anche perché sembra non ci fosse davvero nulla di strano nel suo atteggiamento.

I prossimi impegni del Galatasaray tra campionato ed Europa League

Nessuna differenza rispetto al 2024 quando il Napoli lo liberò per fare ritorno a Lagoso in virtù della sua squalifica contro il Monza. Anche in questo caso Osi sembra essere in Nigeria visto che il 29 dicembre è il suo compleanno e l'ultima partita del Galatasaray fu il 22 dicembre per poi tornare a giocare di nuovo il 4 gennaio. Il filmato infatti sembra essere datato 15 giorni fa e non attuale dato che i turchi saranno impegnati domani alle 18 nella sfida di campionato contro Hatayspor. Il calendario del Gala poi vede Osimhen e compagni impegnati il giorno 21 gennaio contro la Dinamo Kiev in trasferta per le ultime gare di Europa League che diranno molto anche sul passaggio del turno dei turchi attualmente sesti con 12 punti.