Oscar Hiljemark ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato a 28 anni, a causa dei troppi infortuni che hanno caratterizzato la sua carriera e, in particolare, la sua ultima esperienza all'Aalborg. Da sempre condizionato da persistenti problemi fisici, lo svedese, che ha giocato anche in Italia con le maglie di Palermo e Genoa, si è visto costretto ad arrendersi e ha deciso di intraprendere il percorso da allenatore nello stesso club danese, facendo parte dello staff della prima squadra. Hiljemark ha spiegato la sua decisione in un lungo post su Instagram, in cui si è prodigato in lunghi ringraziamenti e ha raccontato le prossime tappe della sua vita:

Oggi ho preso una delle decisioni più importanti della mia vita. Gli ultimi due mesi non sono andati come previsto e oggi sono giunto alla scelta di interrompere la mia carriera da giocatore. Sono stati anni fantastici e ho così tante persone da ringraziare. Prima di tutto voglio ringraziare la mia fantastica moglie per il supporto, l'energia e la fiducia che ripone in me. Poi la mia famiglia, che mi è stata vicina dall'inizio. Tutti gli allenatori e le persone che ho conosciuto alle squadre in cui ho giocato e tutti i fantastici amici che ho incontrato lungo il percorso. Quando qualcosa finisce, inizia una nuova fase. Da domani inizierò una nuova avventura e uno dei miei sogni si avvererà. Farò parte dello staff della prima squadra dell'Aalborg. Ho così tanta energia e non vedo l'ora di iniziare a lavorare per ottenere grandi risultati con il nostro gruppo. Porterò con me tutto quello che ho imparato in questo mondo e spero di fare grandi cose.

La breve carriera di Hiljemark

Centrocampista abile sia in fase difensiva che in quella offensiva, Hiljemark ha esordito nel grande calcio con il PSV Eindhoven, dopo una breve carriera in patria. Nel 2015, dopo aver vinto gli Europei Under 21 da capitano della Svezia, è stato acquistato dal Palermo per 2,5 milioni di euro. In Sicilia è rimasto per un anno e mezzo, prima di passare al Genoa dove, a parte una breve parentesi in prestito al Panathinaikos, è rimasto fino al 2019. Convocato sia agli Europei del 2016 (senza mai giocare) sia ai Mondiali del 2018 (2 presenze), ha giocato un anno in Russia, nella Dinamo Mosca, prima di essere acquistato dai danesi dell'Aalborg. Qui, ha subito l'ennesimo grave infortunio della sua carriera, dopo quelli alla schiena ai tempi del PSV e le due operazioni alle anche, in seguito al quale ha deciso di dire basta. A 28 anni è pronto per una nuova tappa della sua vita e della sua carriera nel mondo del calcio, augurandosi che possa essere più fortunata della prima.