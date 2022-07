Ora Piqué s’è pentito, cerca la pace: “Ma Shakira non vuol saperne più nulla di lui” Riconciliarsi dopo la bufera della separazione. Piqué ci ha provato, ha promesso a Shakira che cambierà e sarà tutto diverso, ma la risposta ricevuta è stata gelida. “La prossima settimana si deciderà come sarà il futuro della famiglia”, all’orizzonte adesso c’è la battaglia legale sull’affidamento dei figli.

La separazione tra Shakira e Piqué adesso sarà materia degli avvocati: in ballo c’è l’affidamento dei figli della coppia, Milan e Sasha.

Gerard Piqué deve aver capito di averla combinata grossa e adesso vuole riconciliarsi con Shakira. Che sia per convenienza o per sincero pentimento, che sia un atto d'amore oppure solo il tentativo estremo di mettere una pezza a un rapporto logoro lo scoprirà presto, quando gli avvocati della coppia tracceranno una linea spartiacque.

Il passato conta nulla. Il presente è un mare in tempesta, dalla vita privata fino a quella sportiva. Una bella addormentata che si sveglia a tutto quel che le regala è stato un sonno inebriante e sciagurato. E per raggiungere il futuro non gli basta correre più forte della malinconia né dire di aver troncato con l'amante, "promettere che sarà tutto diverso e che cambierà", dice il fotoreporter Jordi Martín. Ma il punto di non ritorno è stato l'annuncio pubblico della separazione, la fine di un'unione durata 12 anni.

Ha chiuso un mondo fuori dopo aver provato anche la strada della terapia di coppia per riannodare i fili, affrontare i sentimento che si evolvono per non subirli, per il bene dei piccoli, per rispetto verso la loro unione. Shakira ha alzato un muro tra sé e tutto ciò che gravita intorno al suo ex: case separate, contatti, amici, parenti. Tutto finito. Tutto preso e messo da parte con un gesto eloquente del braccio. Via dalla sua vita, ricomincia da sé e dai figli (Milan, 9 anni, è Sasha, 7 anni) che – secondo le indiscrezioni di El Nacional – vuol portare via dalla Catalogna per trasferirsi lontano da tutto quel baccano.

Il gossip dalla Spagna racconta della volontà di Piqué di cercare una riconciliazione con Shakira. Ma la risposta della popstar lo avrebbe gelato.

Deve affrontare una battaglia legale per l'affidamento dei bambini. Materia che sarà sbrogliata dai legali, con la freddezza di una contrattazione prevista dalla legge che regola i diritti del padre. Non gli farà alcuna concessione particolare, nemmeno adesso che l'ex sembra aver mostrato ravvedimento, ma non ha intenzione di iniziare una guerra sulla pelle dei ragazzi.

"Non gli crede, non vuol saperne più niente di lui ma non per questo si dirà contraria a un regime di visite abbastanza aperto -. La prossima settimana c'è un incontro finale. Si deciderà come sarà il futuro della famiglia", ha aggiunto il giornalista che cita anche le parole del fratello di Shakira. "Sta solo aspettando il momento giusto per andarsene a Miami".

Il calciatore del Barcellona ha mandato alla malora l'unica cosa che conta di più veramente: l'affetto della famiglia. La crisi con la compagna, le scappatelle e la noche caliente nei locali di Barcellona assieme al compagno di squadra Puig, il tradimento scoperto, la relazione/flirt con una donna più giovane, i soldi fatti a palate grazie agli affari realizzati con la sua agenzia Kosmos gli avevano regalato una sensazione di onnipotenza.

Bello, ricco, famoso. Credeva potesse prendersi tutto come l'uomo che non deve chiedere mai e gli basta uno schiocco di dita. Ma quelle cose poteva permettersele solo Fonzie in Happy Days. La vita reale è un'altra cosa. Quel mondo di carta patinata ha iniziato a sgretolarsi un poco alla volta e ora rischia di perdere e ritrovarsi solo con le proprie contraddizioni.