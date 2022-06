Il gesto estremo di Shakira: Piqué e la sua famiglia devono stare fuori dalla sua vita La cantante colombiana vuole privacy, distanza, cancellare tutto. Adesso desidera solo ricostruire una vita andata in pezzi. Lo fa alzando mura di recinzione nella sua residenza, così da isolare la propria casa da quella della famiglia dell’ex.

Alzare mura di recinzione per isolarsi rispetto alla famiglia di Piqué: il gesto di Shakira che ribadisce come la frattura con l’ex compagno sia insanabile.

Impossibile trovare una riconciliazione. Impossibile al momento che Shakira e Piqué ritrovino la pace dopo la bufera sentimentale che ha devastato la coppia. La ‘vida loca' del calciatore, avvistato nei locali e nelle discoteche assieme a un compagno di squadra del Barcellona, e il tradimento con una donna più giovane sono stati un colpo al cuore per la moglie.

Ha voluto essere certa dell'infedeltà del marito e quando l'investigatore privato che aveva incaricato le ha portato le prove è stato durissimo. È finita nel modo peggiore possibile, con i riflettori del gossip puntati addosso e il mondo intero – considerata la notorietà globale della popstar colombiana – a chiacchierare sulla conclusione di quella che era sembrata una favola bella.

Il campione calcio (che vince tutto con il Barcellona e le Furie Rosse) e la cantante che mescola ritmo e coreografie spettacolari: sembrava tutto vero tra palco e campo, una storia divenuta sogno a occhi aperti quando sono nati i figli (Milan, nel 2013, e Sasha, nel 2015) ma poco alla volta s'è trasformata in una vicenda dolorosa.

C’eravamo tanto amati. Il rapporto tra la popstar colombiana e il campione del Barcellona è finito nel modo peggiore possibile: in pasto al gossip per i tradimenti del compagno.

Dopo undici anni Shakira e Piqué si sono separati, è stato l'atto conclusivo di un rapporto che s'era logorato nel tempo, minato dai dissapori e dai sospetti, da quel brusio di fondo che non li ha mai abbandonati. Una dichiarazione congiunta ufficiale ha messo fine a tutto.

Uno strappo fortissimo, non l'ultimo. La donna ne ha dato un altro ancora, un gesto sofferto che ribadisce come la frattura sia insanabile: ha deciso di alzare un muro per tagliare fuori dalla sua vita non solo Piqué ma tutto il suo mondo di affetti, quella famiglia che finora era stata parte integrante della vita.

Il padre e la madre e la madre di Gerard, così come i genitori di Shakira, – si legge su Marca – sono vicini di casa della coppia. Abitano in appartamenti differenti ma comunicanti. Una situazione pesante e imbarazzante alla quale la donna ha deciso di porre rimedio in maniera molto drastica.

Una relazione da favola finita malissimo: l’unione tra la star sudamericana e il difensore catalano sembrava da sogno, s’è trasformata in un incubo per entrambi.

Non vuole che interferiscano più nella sua vita. Non vuole più avere rapporti con loro di alcun tipo. Desidera solo chiudere, una volta e per tutte, con un passato che è ingombrante. Ecco perché la pop-stare avrebbe deciso di costruire pareti divisorie, mura di recinzione per rendere le case indipendenti ed evitare ogni contatto.

Vuole privacy, distanza, cancellare tutto: quella non è più la sua famiglia. Adesso desidera solo ricostruire una vita andata in pezzi. Da sola, con i suoi cari. Lei da una parte, Piqué e tutto il resto fuori.