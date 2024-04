video suggerito

Spaventosa caduta di Harper al Tour des Alps: la bici impazzisce, lui picchia la testa su un palo L'australiano Chris Harper sulla discesa del Passo del Vetriolo nella 4a tappa del Tour des Alpes ha rischiato di perdere la vita cadendo a tutta velocità in discesa e colpendo con la testa la base in cemento di un palo della luce. Attimi di terrore, ma il ciclista della Jayco AlUla non ha mai perso conoscenza: trasportato in ospedale, è fuori pericolo.

Impressionante la sbandata e poi la botta che ha subito l'australiano Chris Harper durante la fase finale della quarta tappa del Tour des Alps: in discesa, complice una curva complicata anche per la presenza sull'asfalto di alcuni tombini, il corridore della Jayco AlUla, ha perso il controllo della bicicletta andandosi a schiantare sul palo della luce a bordo strada. Harper ha colpito violentemente con la testa la base in cemento del palo ed è rimasto fermo a terra per qualche istante. Arrivati i soccorsi, lo hanno trovato cosciente, anche se visibilmente intontito: poi è stato immediatamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Il casco ha letteralmente salvato la vita ad Harper che in un tentativo di fuga in discesa ha concluso nel peggiore dei modi il suo Tour of Alps 2024, in una curva dove ha perso il controllo, improvvisamente. Nello stesso tratto qualche istante dopo è caduto anche O'Connor, distratto anche da alcuni tifosi che sono corsi subito a soccorrere il connazionale, che però è riuscito a frenare prima e a rialzarsi poco dopo.

Immagini spaventose che hanno fatto temere il peggio. Poi, una volta passato il resto del gruppo, sono giunti i mezzi di soccorso che hanno assistito Harper, trasportato d'urgenza in ospedale. Il corridore australiano non ha mai perso conoscenza malgrado l'impatto e prima di salire sull'ambulanza è riuscito a sedere in modo autonomo rassicurando tutti sulle proprie condizioni che dovranno comunque essere verificate attentamente.

Il motivo della caduta non è ancora chiaro, certo è che Harper ha perso improvvisamente il controllo della propria bicicletta che si è trasformata in un cavallo imbizzarrito che lo ha rovinosamente disarcionato. Sul fondo stradale, nel tratto della caduta, si notano diversi tombini: possibile che l'australiano in discesa ne abbia toccato con la ruota anteriore uno perdendo il controllo, ma poco prima di cadere la bici compie un paio di sbandate come avesse accusato un problema meccanico.

L'impressionante impatto è avvenuto lungo una delle ultime discese della 4a tappa, all'altezza del Passo del Vetriolo con il capitano della Jayco AlUla che si era gettato alla rincorsa del battistrada, Simon Carr, provando anche a impensierire in classifica generale il leader Pedro Lopez. Ovviamente, per Harper la corsa è finita in quell'istante, mentre il suo connazionale, Ben O'Connor, ha potuto riprendere la gara arrivando al traguardo.