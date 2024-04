video suggerito

La Parigi-Roubaix non perdona: Viviani via in ambulanza dopo una caduta, Milan litiga con un fotografo Tremenda caduta alla Parigi-Roubaix, con Elia Viviani costretto al trasporto immediato in ospedale. Ritiro anche per Milan che ha litigato con uno fotografo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Non è un momento particolarmente fortunato per il ciclismo. È iniziata malissimo la tanto attesa Parigi-Roubaix, l'attesissima regina delle classiche. Una brutta caduta è costata cara ad Elia Viviani. Il ciclista azzurro è stato coinvolto in un incidente di gruppo, e ha pagato il prezzo più alto dovendosi arrendere. Infatti il campione olimpico di Rio 2016 è stato trasportato in ospedale in ambulanza. Costretto al ritiro anche Milan.

Che la Parigi-Roubaix sia una gara particolare lo si è capito subito anche in questa edizione. "L'inferno del Nord" è stata subito contraddistinta da un brutto fuori programma: nelle fasi iniziali della corsa, sono stati circa 20 i corridori che hanno dovuto fare i conti con una rocambolesca caduta. Al chilometro 37 diversi protagonisti si sono ritrovati per terra, con i soccorsi pronti agli straordinari. Tra questi anche Alberto Bettiol, Tim Merlier, Laurenz Rex, Nils Politt e Jonas Rutsch che sono ripartiti. Niente da fare invece per Jonathan Milan, ed Elia Viviani. Entrambi si sono ritirati ma è stato il secondo a destare preoccupazione, al punto da necessitare di controlli in ospedale.

Allerta massima infatti dopo quanto accaduto al Giro dei Paesi Bassi, con il grave infortunio per Vingegaard e van Aert. Viviani, atleta della Ineos Granadier era uno degli uomini più attesi, e la speranza è che non abbia riportato conseguenze gravi.

Non è stata ancora chiarita la dinamica dell'incidente e le cause che hanno portato alla caduta. Quello che è certo è che Jonathan Milan (Lidl-Trek) ha vissuto un momento di tensione con un fotografo presente nella zona. Il ciclista azzurro ha allontanato la fotocamera dell'uomo ed è stato calmato da alcuni presenti. Un meccanico in particolare lo ha trattenuto per evitare che la situazione degenerasse. Forse si è lamentato della presenza invasiva dell'uomo. La maglia del velocità, strappata all'altezza della spalla, non annunciava niente di buono e infatti anche lui ha alzato bandiera bianca.