Onuachu segna un gol da fantascienza: spalle alla porta e gesto tecnico mai visto prima Paul Onuachu ha segnato una doppietta nella partita tra il suo Trabzonspor e il Konyaspor valida per il campionato turco terminata 2-1. Dopo aver ricevuto un cross si è inventato un gol facendo un gesto tecnico mai visto prima.

A cura di Fabrizio Rinelli

Paul Onuachu ha 29 anni e di certo nella sua carriera tra Midtjylland, Genk e Southampton non aveva mai segnato un gol del genere come quello messo a segno ieri con il suo Trabzonspor. Oggi l'attaccante milita nella squadra che ha battuto il Konyaspor 2-1 proprio grazie a una sua doppietta. La rete del definitivo successo dei padroni di casa però è davvero da fantascienza. Un gesto tecnico indefinibile tale è la sua bellezza. Un mix tra un tacco volante alla Mancini per intenderci e lo scorpione di Zlatan Ibrahimovic. Ma non totalmente simile ai loro gol fatti in passato.

Nulla di tutto ciò poiché Onuachu si è inventato un movimento tutto suo difficile da concepire specie a quella velocità di gioco. È il minuto 85 e sul punteggio di 1-1 Destan da sinistra in area di rigore raccoglie una palla precedentemente respinta dal portiere avversario a seguito della sua conclusione. Ne scaturisce un cross che sperava di imbeccare la testa di Onuachu che però era sbilanciato dalla marcatura di due avversari e da un posizionamento del corpo di spalle alla porta che non gli consentiva la torsione. Da qui l'idea del folle gesto tecnico.

Onuachu decide di diventare improvvisamente il protagonista della serata. Dopo il cross mf una mezza torsione su sé stesso colpendo la palla con il tacco destro e la gamba alta. Come se fosse una mossa di karate. Il resto è un autentico spettacolo che fa esplodere di gioia i tifosi impazziti alla vista di quel gesto tecnico. Difficile persino descriverlo anche per il telecronista che ha dovuto attendere il replay per cambiare davvero come sia finita in porta quella palla dopo la conclusione dell'attaccante nigeriano.

Paul Onuachu, in prestito dal Southampton, è già arrivato a 6 gol nel campionato turco in questo inizio di stagione. Diversi i calciatori che hanno condiviso il video di quel sui propri profili Instagram. Anche i tifosi stessi della squadra turca sono rimasti spiazzati da ciò che è riuscito a inventarsi il giocatore pensando a quel gesto in un lasso di tempo strettissimo. Qualcuno ha già iniziato a commentare limitandosi a scrivere solo una parola: "Puskas". Un riferimento al premio del gol più bello della stagione che viene assegnato una volta l'anno.