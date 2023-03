O’Nien il provocatore colpisce ancora: bacia sulla bocca un avversario che reagisce male Luke O’Nien del Sunderland si è preso la scena nella partita contro il Norwich per una situazione particolare. Ha baciato Sorensen che non l’ha presa benissimo.

A cura di Marco Beltrami

Luke O'Nien è uno dei calciatori più chiacchierati del momento in Inghilterra e non solo per le sue doti tecniche. Questo calciatore inglese classe 1994 del Sunderland si è preso la scena anche per il suo temperamento, e i suoi atteggiamenti spesso e volentieri sopra le righe. La cornice è stata quella dell'intrigante sfida contro il Norwich valida per la Championship, ovvero la Serie B inglese.

Il Sunderland è riuscito ad imporsi fuori casa di misura, riducendo le distanze dai gialloverdi e alimentando le speranze di una possibile qualificazione ai playoff. Tra i migliori in campo proprio O'Nien, che in mezzo al campo ha garantito quantità e qualità, mettendo al servizio dei Black Cats anche la sua esperienza. In particolare c'è stato un momento della partita in cui è entrato in rotta di collisione con un avversario, ovvero Jacob Sorensen. Un contrasto come se ne vedono tanti ma che ha preso una piega inaspettata.

I due sono finiti fuori dal campo, trattenendosi a vicenda e non sono mancate anche le parole al vetriolo in un faccia a faccia prolungato. O'Nien provocatoriamente ha iniziato a ridere in faccia al giocatore del Norwich. Quando quest'ultimo ha avvicinato la sua fronte al biancorosso, ecco la reazione inaspettata: O'Nien ha baciato sulle labbra Sorensen. Il giocatore di casa non ha visto il lato divertente della cosa e ha reagito in malo modo, prendendo per il collo l'avversario.

O'Nien con la sua provocazione aveva un obiettivo, ovvero quello di frenare la ripartenza di Sorensen e del Norwich che era in superiorità numerica in quel momento. Missione compiuta, anche con un gesto sorprendente per il centrocampista del Sunderland non nuovo a queste situazioni particolari. C'è infatti un precedente particolare in questa stagione, nella sfida tra il Sunderland e il Bristol City.

Quella volta, è diventato il beniamino del pubblico di casa per una giocata per certi versi simile. Anche quella volta il Sunderland vinceva di misura sul Bristol City, 1-0 e O'Nien con un gesto clamoroso frenò una pericolosa azione degli avversari. Il mediano saltò letteralmente sulle spalle di un avversario, per il classico fallo tattico. Risate sugli spalti e in sede di commento, con un'ammonizione ben spesa. E anche questa volta O'Nien è riuscito a prendersi la scena, con una provocazione funzionale.