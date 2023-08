Onana sbaglia e commette fallo, sembra rigore: ma il VAR lo grazia, e il Manchester United vince L’ex portiere dell’Inter ha commesso un grave errore all’esordio in Premier League. Ma Onana è stato salvato dal VAR, che non ha giudicato da rigore l’intervento del portiere del Manchester United.

A cura di Alessio Morra

Si può dire che, come nelle favole, alla fine è tutto bene quel che finisce bene. E ciò che conta, in questo caso, è il risultato finale: Manchester United 1 Wolverhampton 0. Iniziare il campionato con i tre punti è sempre la cosa migliore. Ma l'esordio con i Red Devils di Andre Onana è stato da brividi, ciò che è successo nei minuti di recupero ha fatto battere fortemente il cuore ai tifosi dello United.

Partita tosta quella con i Wolves, che hanno cambiato allenatore pochi giorni fa. Il Manchester United ha un'identità, ha un gioco riconoscibile, ma il 4-2-3-1 di ten Hag non sempre riesce a essere incisivo contro squadre che fanno le barricate, maggior ragione se il pezzo pregiato del mercato, il danese Hojlund, è assente. E senza un centravanti di peso è stata durissima sfondare la muraglia avversaria, ci ha pensato Varane a insaccare al 76′, il francese sugli sviluppi di un corner ha battuto José Sà e ha realizzato il gol decisivo. Un gol da tre punti.

Ma per portare a casa il risultato ce n'è voluto per lo United, che nei minuti di recupero è stato graziato dall'arbitro, ma pure dal VAR che ha negato un rigore che pareva nettissimo ai Wolves. Protagonista di questo episodio è stato proprio Andre Onana. L'ex portiere dell'Inter sbaglia totalmente l'uscita e facendolo travolge un avversario, che crolla in area.

L'arbitro lascia correre e non concede il rigore. Il gioco si ferma, il VAR valuta e poi decide: niente da fare: no penalty. Le proteste dei giocatori del Wolverhampton sono feroci, direttore di gara irremovibile.

Onana è stato graziato, ma è certo che quest'errore non lo aiuta, considerato anche il suo tutt'altro che fantastico pre campionato. Ma va detto, però, che nel finale il portiere camerunese è stato bravo effettuando due parate che hanno permesso allo United di confermare il vantaggio e di portare a casa i tre punti.

Nei minuti di recupero c'è stato anche un momento particolare quando in campo è entrato un tifoso che è piombato all'interno del rettangolo verde ed ha anche conteso il pallone ad alcuni calciatori dei Wolves.