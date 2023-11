Onana disastroso contro il Galatasaray: papera clamorosa e United a un passo dall’eliminazione André Onana fa una papera clamorosa e condanna il Manchester United a un’eliminazione dalla Champions quasi certa. L’ex portiere dell’Inter spinge la palla in rete da solo: ora serve un’impresa per salvare i Red Devils.

A cura di Fabrizio Rinelli

"Si è buttato la palla dentro da solo". L'imbarazzo in telecronaca è tangibile quando dalla regia fanno rivedere l'azione che ha dato al Galatasaray di portarsi da 1-3 a 3-3. Il secondo gol di Ziyech è però chiaramente tutta colpa di André Onana. Il portiere del Manchester United ha praticamente condannato i Red Devils a una eliminazione dalla Champions quasi certa che potrebbe essere evitata solo se Bruno Fernandes e compagni riuscissero nell'impresa di battere il Bayern Monaco all'Old Trafford.

Onana è entrato nuovamente nel mirino dei tifosi prima per l'intervento u po' incerto sulla prima punizione dell'ex Chelsea. Ziyech ha calciato in porta ma la palla è stata deviata in porta con Onana che era già a terra. Il portiere si era lanciato prima lasciando di fatto la porta sguarnita. Ma ciò che ha fatto realmente la differenza è stato l'intervento incomprensibile fatto in occasione del secondo gol dei turchi. Il camerunense si lancia a terra per bloccare una palla innocua in area di rigore ma incredibilmente la spinge nella sua porta.

Onana interviene con la mano sinistra con l'obiettivo di arpionare la sfera e tenerla a terra. Ma il suo tentativo fallisce con la palla che invece finisce in porta. In quel momento lo United era avanti 2-3 e con una vittoria si sarebbe portato a 6 costretto comunque a fare punti contro i tedeschi nell'ultimo match della fase a gironi. Il rischio è quello di farsi eventualmente scavalcare dai turchi o dal Copenaghen impegnato questa sera contro il Bayern e che nell'ultimo turno sfiderà proprio il Gala.

E invece la papera di Onana – trafitto poi successivamente dal 3-3 firmato Akturkoglu – ha condannato la sua squadra a un'eliminazione quasi certa. Solo una combinazione di risultati, dopo l'eventuale vittoria dello United sul Bayern, può salvare Ten Hag. I tifosi dello Unites su social sono completamente infuriati con Onana tanto da chiedere che la società tesseri immediatamente David De Gea lasciato svincolato dopo il mancato rinnovo al termine della passata stagione. Una situazione impensabile per un portiere pagato ben 50 milioni…