Virgil van Dijk ha subito un serio infortunio al ginocchio lo scorso ottobre durante il derby tra Everton e Liverpool. Nei giorni seguenti è stato operato e i medici hanno stabilito uno stop di nove mesi. Teoricamente il centrale dovrebbe tornare a giugno. Il calciatore e il c.t. dell'Olanda speravano e forse tuttora sperano in un recupero da record per gli Europei, ma le speranze di vedere quello che da anni viene definito il miglior centrale al mondo sono poche, anzi secondo Klopp sono quasi nulle.

Il tecnico tedesco, che è sulla graticola e a fine stagione potrebbe lasciare il Liverpool, rispondendo a una domanda sulle condizioni fisiche di Gomez e di van Dijk ha escluso che possano essere convocati per Euro 2020 ha detto:

Non è una mia decisione, ma le informazioni che ho al riguardo suggeriscono che la loro presenza agli Europei è altamente improbabile. Non è che non voglia mandarceli, ma è a causa degli infortuni e della loro durata. E poi, quando devi tornare in campo per essere pronto per gli Europei? Due settimane prima? Il giorno in cui iniziano? Non lo so. Virgil sta correndo, ma è dura.