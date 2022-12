Ochoa alla Salernitana, colpo di De Sanctis: lavorerà anche a Natale, con il Milan vuole esserci Guillermo Ochoa sarà il nuovo portiere della Salernitana: Il portiere del Messico dovrebbe essere in città già nelle prossime ore e vuole iniziare a lavorare subito per essere pronto per il match contro il Milan del 4 gennaio 2023.

A cura di Vito Lamorte

Il mercato della Salernitana è iniziato ed è arrivato il primo botto in vista dell'inizio della sessione invernale di trasferimenti, insieme al ritorno del campionato di Serie A. Il club granata si è assicurato le prestazioni del portiere della nazionale messicana Francisco Guillermo Ochoa Magaña, da tutti conosciuto come Memo Ochoa.

La trattativa è stata condotta dal direttore sportivo Morgan De Sanctis, con gli ultimi dettagli che sarebbero stati perfezionati in mattinata. Ochoa è atteso a Salerno già domani per le visite mediche di rito e lavorerà anche nelle vacanze di Natale perché vuole farsi trovare pronto per il 4 gennaio, quando i granata ospiteranno il Milan allo stadio Arechi.

Per quanto riguarda il contratto, l'estremo difensore messicano dovrebbe legarsi al club campano per sei mesi a 300mila euro netti, con possibilità di discutere un prolungamento per la prossima stagione. Ochoa dovrebbe arrivare a Salerno domani per chiudere tutta la parte burocratica e mettersi a disposizione dello staff tecnico di Davide Nicola.

Si tratta di un colpo di grande prestigio, visto che Memo Ochoa è stato impegnato con il Messico fino a pochi giorni fa in Qatar per la Coppa del Mondo 2022 ed è stato, come sempre, uno dei più positivi della sua selezione nel torneo. Il portiere di Guadalajara ha parato anche un rigore a Lewandowski nel match d'esordio dei Mondiali ma le sue prestazioni non sono bastate alla nazionale messicana per superare il turno e approdare agli ottavi di finale.

Si è piazzato al 30° posto della graduatoria del Pallone d'Oro nel 2007 ed è una vera e propria leggenda per il Club de Fútbol América. Ochoa in Europa ha già giocato con Ajaccio, Malaga, Granada e Standard Liegi: la nuova sfida sarà con la maglia granata, per la prima avventura in Serie A a quasi 38 anni.

Ochoa era uno dei nomi sul taccuino di De Sanctis per rinforzare la retroguardia granata e avrebbe superato proprio al fotofinish la concorrenza di Etrit Berisha che aveva mostrato qualche perplessità circa la formula del trasferimento: il portiere albanese di proprietà del Torino aveva chiesto un contratto biennale ma la Salernitana ha rifiutato questa richiesta.

Un altro colpo di grande impatto, sportivo e mediatico, per la Salernitana del presidente Danilo Iervolino.