Nuove accuse di stupro per Thomas Partey: il giocatore del Villarreal, imputato per sei casi di violenza

Ancora bufera su Thomas Partey, centrocampista ghanese del Villarreal su cui sono piovute due nuove denunce per violenza sessuale risalenti al tempo in cui giocava nell’Arsenal. In totale i pensatissimi capi d’accusa sono saliti a 6: Partey è in libertà vigilata e può giocare per concessione del giudice, in attesa del processo.

Non finiscono i guai per Thomas Partey, anzi, aumento. Dopo le accuse e l'inchiesta che lo ha visto accusato di quattro presunti casi di violenza sessuale, il giocatore del Villarreal adesso è stato raggiunto da una nuova ordinanza con altre due denunce simili: sul centrocampista ghanese sono piovuti altri due provvedimenti di cui dovrà rispondere di fronte al tribunale della Westminster Magistrates' Court, in Inghilterra il prossimo 13 marzo.

Nuove accuse per Thomas Partey: due nuove denunce per violenza sessuale

Anche in questo caso, le accuse mosse contro Partey in questi giorni, riguardano sempre anni passati, nel periodo tra il 2021 e 2022 quando il calciatore giocava in Premier League tra le fila dell'Arsenal. Partey era già comparso in una prima udienza all'inizio di questa stagione per denunce simili, sempre legate a presunti atti di violenza contro diverse donne che lo hanno denunciato, aprendo un caso ancora oggi in svolgimento. Dove si è sempre dichiarato non colpevole anche se adesso la sua posizione si starebbe aggravando ulteriormente. Il prossimo 13 marzo è stato infatti chiamato di fronte al tribunale, per le nuove ultime, pesantissime accuse.

Le vicende giudiziarie di Thomas Partey: dal 2022 a processo per presunti stupri

Le prime segnalazioni risalivano al febbraio 2022, quando la polizia metropolitana di Londra aveva avviato un'inchiesta su presunti stupri imputati proprio a Thomas Partey che, per questo motivo, venne arrestato per poi essere rilasciato su cauzione condizionale. Nel luglio 2025, il Crown Prosecution Service inglese aveva formalizzato ben quattro capi d'accusa relativi a tre donne diverse. Nei primi dibattimenti del processo, Thomas si è sempre dichiarato innocente, ma ora si sono aggiunte altre due denunce.

Partey via dalla Premier, le polemiche contro il Villarreal per l'acquisto del centrocampista

Sulla scia delle sue vicende giudiziarie, la carriera di Partey in Premier si era interrotta venendo acquistato dal Villarreal, non senza polemiche, con il club spagnolo che aveva invocato la presunzione di innocenza per giustificare il trasferimento. Thomas Partey attualmente è libero su cauzione e ha ottenuto da parte del giudice poter continuare a giocare a calcio anche se al Villarreal le sue prestazioni si sono dimostrate tutt'altro che soddisfacenti.