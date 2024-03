Nuova tragedia nel calcio, in Francia giocatore muore in campo a 25 anni: “Crollato mentre correva” Il dramma si è consumato durante una partita di domenica 24 marzo, valida per il campionato dilettantistico del secondo distretto vicino a Saint-Etienne. Jordan Doekoe, 25 anni, è collassato mentre giocava, inutile l’immediato intervento di vigili del fuoco e dell’unità mobile per rianimarlo: “Siamo tutti ancora sotto chock” ha detto il presidente del club, “stiamo lavorando per aiutare gli altri ragazzi di fronte alla tragedia aprendo una unità psicologica di sostegno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Foto repertorio del Villey Saint-Etienne (credits: Facebook As Villey Saint Etienne)

Ancora una tragedia nel calcio, questa volta in Francia, dove è stata annunciata la morte in campo di un giocatore di soli 25 anni, Jordan Doekoe, collassato a terra domenica 24 marzo, durante una partita nella categoria dei dilettanti. Immediatamente assistito, non si è riusciti a rianimarlo: "È crollato a terra all'improvviso, mentre correva" ha poi raccontato il presidente della squadra del giovane, l'AS Villey-Saint-Étienne , Eric Lecler che era presente alla gara.

Il dramma è avvenuto questa domenica, 24 marzo, intorno alle 13, quando un giocatore della squadra di calcio di riserva senior del Villey-Saint-Étienne, che stava affrontando il suo omologo di Gondreville, è collassato improvvisamente in campo, privo di sensi mentre si stava disputando il match del campionato di secondo distretto, subito interrotto e poi rinviato a data da stabilirsi.

La straziante scena è stata poi rivissuta dal presidente Lecler che ha assistito a bordo campo, senza poter fare nulla: "Il primo istinto è stato quello di chiamare i vigili del fuoco, prontamente arrivati. La partita è stata immediatamente sospesa per assistere il ragazzo. Siamo tutti ancora sotto shock . C'erano molti giovani presenti alla partita. Ora siamo rimasti in contatto con il distretto per capire cosa dobbiamo mettere in atto per aiutare gli altri giocatori, ad esempio con un'unità psicologica" ha ancora aggiunto il presidente del club. "Non abbiamo ancora tutti gli elementi sulle cause del decesso, ne sapremo di più nei prossimi giorni".

I vigili del fuoco sono arrivati ​​rapidamente sul posto e se ne sono andati intorno alle 15:30: nonostante tutti i loro sforzi e quelli dello SMUR – la struttura mobile d'urgenza presente all'evento – il giovane calciatore non ha potuto essere rianimato. Restano ora da stabilire le circostanze della sua morte, ma si teme un fulminante arresto cardiaco. La partita tra successiva, tra Villey-Saint-Étienne e Gondreville, è stata subito interrotta e anche le successive in calendario sono state rinviate in segno di lutto.

"Buonasera a tutti, abbiamo organizzato una raccolta fondi per aiutare la famiglia di Jordan Doekoe ad affrontare questo dramma nel modo migliore possibile. Grazie per il vostro sostegno" ha scritto nelle ore successive la società del ragazzo deceduto, sui propri profili social per poi aggiungere un ulteriore lungo e commosso messaggio di cordoglio della presidenza: "Queste sono poche parole per ringraziarvi di tutti i segnali di sostegno dimostrati all'annuncio della morte del calciatore dell'ASV Jordan. Il mio pensiero va al suo bambino e a sua moglie".