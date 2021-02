Per Giuseppe Sannino inizia una nuova avventura, su una panchina lontana dall'Italia, in Grecia. Il tecnico italiano ha infatti accettato l'incarico per dirigere il Levadiakos che ha annunciato l'ufficialità della scelta si propri profili ufficiali social. Per Sannino è un ritorno al passato visto che proprio il Levadiakos era stato allenato nella stagione 2018/2019.

Il 63enne allenatore italiano, di origini napoletane ha una ricca schiera di club in cui ha svolto il proprio ruolo di tecnico girando l'Italia in lungo e in largo. Da Carpi a Palermo, da Catania al Chievo, passando – tra le altre – per la Salernitana, Novara, Cosenza, Lecco, Triestina. Poi, anche l'avventura all'estero a iniziare dalla stagione 2018/2019, proprio con la prima avventura in Grecia, per poi tornare a Novara e ripartire l'anno dopo in Ungheria, sulla panchina dell'Honved.

Proprio in Ungheria si era vissuta la sua ultima esperienza, tra l'estate del 2019 e i primi mesi del 2020, fino alla pausa per la pandemia di Covid che ha bloccato ogni attività sportiva. Ma quella ungherese non era una ‘prima' assoluta visto che già nel 2013, solo per qualche mese, aveva allenato anche il Watford, in Inghilterra. Un richiamo, quello estero, a cui non ha saputo trattenersi di fronte al nuovo progetto. In Grecia, il Levadiakos lo ha così richiamato e Sannino ha accettato.

La prima esperienza al Levadiakos

Il precedente greco non era andato molto bene per la verità nella sua prima volta alla guida del Levadiakos, per Giuseppe Sannino ci sono state solamente 11 partite per sedersi sulla panchina del club, prima di essere sollevato dall'incarico. Con uno score tutt'altro che incoraggiante: due vittorie, tre pareggi e ben sei sconfitte, rimediate nel periodo tra l'ottobre 2018 e il gennaio 2019. A distanza di due anni, però, tutto si ricuce: per Sannino c'è una seconda chance.