Nordsjaelland fuori dalla Conference in modo assurdo: passano Fenerbahce e Ludogorets battute 6-1 e 7-1 Il Nordsjaelland è stato eliminato dalla Conference nel modo più assurdo. Ha chiuso il girone come terzo in classifica dietro a Fenerbahce e Ludogorets battute rispettivamente 6-1 e 7-1. I danesi hanno inoltre chiuso con una differenza reti di +10.

Era il 30 novembre scorso quando il Nordsjaelland centrò un successo storico per il stravincendo 6-1 il duello con la formazione turca del Fenerbahçe di Dzeko nel girone di Conference League. In quella notte storica per il calcio danese ci fu la tripletta di Nygren che portò la squadra al primo posto nel girone con Ludogorets, lo stesso Fenerbahçe e Spartak Trnava già ultimo. Proprio quel pareggio casalingo contro lo stesso Spartak Trnava era sembrato imperdonabile qualche settimana fa e adesso i danesi se ne pagano le conseguenze: eliminati dalla Conference.

Il passaggio del turno infatti è arrivato nella maniera più assurda. Oltre al 6-1 contro il Fenerbahçe, i danesi sono stati capaci di battere 7-1 contro il Ludogorets. Stiamo parlando di ben 13 gol siglati in due partite contro le squadre più accreditate per il passaggio del turno. Nessuno si sarebbe mai aspettato però che il Nordsjaelland sarebbe uscito dalla Conference chiudendo al terzo posto la fase a gironi. E infatti incredibilmente i danesi sono arrivati dietro proprio al club turco e ai bulgari chiudendo con una differenza reti di +10 e la miglior difesa del girone.

Questa sera la sconfitta contro il Ludogorets per 1-0 ha messo completamente fine all'avventura del club danese dalle coppe europee. Sembrava la squadra più accreditata per il passaggio del turno e invece a prescindere dai gol fatti, sono stati i punti a fare la differenza. "Corto muso" come direbbe Max Allegri dato che sia il Fenerbahçe che lo stesso Ludogorets sono passate come prima e seconda del girone segnando 13 e 11 gol e chiudendo con una differenza rispettivamente di 2 e 0.

Numeri ben lontani da quelli del Nordsjaelland che sperava di poter far sua la qualificazione regalando alla Danimarca un altro storico passaggio del turno dopo quanto accaduto col Copenhagen in Champions League. La squadra era stata inserita nel girone con Bayern Monaco, Manchester United e Galatasaray sembrando sin da subito la vittima sacrificale di quel raggruppamento. E invece è volata agli ottavi con i bavaresi lasciando l'Europa League ai turchi con i Red Devils incredibilmente eliminati.