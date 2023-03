Niente festa con l’Argentina per il Papu Gomez, c’è il divieto del Siviglia: “Un grande dolore” Il Siviglia ha vietato al Papu Gomez di poter partecipare alla festa che ci sarà in occasione delle due amichevoli che giocherà l’Argentina contro Panama e Curaçao. Saranno le prime uscite dopo la vittoria della Coppa del Mondo in Qatar.

Papu Gómez non potrà essere presente alle amichevoli contro Panama e Curaçao con la nazionale argentina a causa del divieto del Siviglia di poter viaggiare verso l'Argentina per poter partecipare alla festa che ci sarà al Monumental di Buenos Aires in occasione della prima uscita dei freschi vincitori della Coppa del Mondo. L'Albiceleste scenderà in campo prima nella capitale e poi a Santiago del Estero.

Dopo l'assenza dalla lista dei convocati di Lionel Scaloni pubblicata qualche giorno fa, è arrivata nelle scorse ore la conferma dallo stesso calciatore sul suo profilo ufficiale di Instagram: "È una grandissima tristezza".

Il club andaluso non ha autorizzato il centrocampista campione del mondo a recarsi in Argentina perché sta recuperando da un'operazione alla caviglia che ha eseguito dopo i Mondiali 2022: per questo motivo il Papu non potrà essere presente alle amichevoli organizzate per festeggiare la fantastica vittoria in Qatar della Seleccìon.

L'ex jolly offensivo di Atalanta e Catania ha scritto un messaggio accorato ai tifosi: "Purtroppo a causa del mio infortunio non potrò viaggiare per salutarvi e abbracciarvi, è un grande dolore e grandissima tristezza perché mi sarebbe piaciuto essere lì e sentire tutto il vostro amore".

Inoltre, il Papu ha ringraziato coloro che gli hanno scritto una volta diffusa la notizia che non sarebbe stato presente alle amichevoli: "Grazie per i vostri messaggi e sono sicuro che ci rivedremo! Continuerò a recuperare per tornare a giocare. Vi abbraccio a distanza! Godetevi la Scaloneta e questo meraviglioso gruppo".

In un primo momento Lionel Scaloni lo aveva inserito nella lista dei convocati, come il resto dei 25 calciatori che hanno composto la rosa in Qatar 2022 ma il Siviglia, nei colloqui con l'AFA, ha fatto sapere che viste le condizioni fisiche non avrebbe permesso al Papu Gómez di andare in Argentina.