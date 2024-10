video suggerito

Niente esordio per Hummels, la frecciata alla Roma: “Ci saranno anche le foto dal campo, credo” Alcune foto di Hummels hanno sollevato una polemica fra i tifosi della Roma: il difensore attende ancora l’esordio con i giallorossi e ha mandato un messaggio velato alla squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Mats Hummels attende ancora l'esordio in Serie A dopo essere arrivato alla Roma a parametro zero la scorsa estate. Dopo sette giornate di campionato non ha giocato neanche un minuto e l'attesa forse comincia a snervarlo: prima De Rossi e poi Juric lo hanno tenuto sempre in panchina e ha saltato l'ultima partita a causa della febbre, ma anche dopo la sosta per le nazionali potrebbe non esserci molto spazio per lui.

Il difensore intanto si gode la sua nuova vita a Roma che sta esplorando come turista fra una cena e una passeggiata nei luoghi storici, ma intanto su Instagram ha lanciato una velata frecciata ai giallorossi che continuano a non utilizzarlo. Un messaggio semplice ma che nei commenti del post ha scatenato una piccola polemica fra tutti i tifosi.

La frecciatina di Hummels alla Roma

Tutto è cominciato con una serie di foto in cui il tedesco ha mostrato la sua nuova vita. Foto normalissime, dagli allenamenti con la Roma alle passeggiate in giro per la città durante le quali assaggia tutte le specialità culinarie. Ma è stata la didascalia ad accendere la polemica: a corredo delle foto Hummels ha scritto "Le foto mentre sono in campo arriveranno presto. Credo", per sottolineare il fatto che non ha ancora potuto fare l'esordio con i giallorossi.

Una frase apparentemente ironica ma che nasconde tutta l'amarezza per la situazione che sta vivendo. Soltanto pochi mesi fa ha giocato la finale di Champions League come titolare con il Borussia Dortmund mentre adesso fa fatica a trovare appena qualche minuto in Serie A. Nei commenti i tifosi si sono scatenati, accusandolo di essere soltanto un turista e di impegnarsi poco in allenamento, motivo per cui i giallorossi tarderebbero il momento dell'esordio.

"Mangia di meno e gioca di più", "sei venuto a fare il turista" e "allenati meglio o vai via" sono alcune delle accuse che gli sono state mosse nel giro di pochi minuti, anche se probabilmente l'intento delle foto postate da Hummels non era quello di alzare un polverone. Nella prossima partita la Roma affronterà l'Inter, un incontro difficilissimo che il tedesco rischia seriamente di guardare per intero dalla panchina.