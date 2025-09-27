Nico Gonzalez rinato all’Atletico Madrid, la Juve è solo un ricordo: “Non mi sentivo più io”

Nico Gonzalez è rinato all’Atletico Madrid, la Juventus è solo un ricordo per il calciatore argentino. Dopo il derby di Madrid l’ex bianconero si è espresso così sul suo periodo a Torino: “Non mi sentivo più io”.

Il riscatto di Nico Gonzalez passa da Madrid. Dopo mesi difficili con la Juventus, l’attaccante argentino ha trovato una nuova dimensione all’Atletico Madrid, dove sotto la guida di Diego Simeone sta vivendo una vera e propria rinascita.

Arrivato in Spagna nelle ultime ore del mercato estivo, Gonzalez ha impiegato pochissimo tempo per conquistare la stima del Cholo, che lo ha inserito stabilmente nell’undici titolare. Il suo impatto è stato immediato: gol al debutto in Liga, prestazioni di spessore e un ruolo da protagonista nella spettacolare vittoria per 5-2 nel derby contro il Real Madrid, che ha infiammato il Metropolitano.

Il calciatore argentino dopo il derby di Madrid si è espresso così: "Simeone mi ha trasmesso fiducia e grinta. Voglio tornare il giocatore che ero alla Fiorentina, libero, creativo e determinante".

Un cambio di scenario che sembra avergli restituito entusiasmo e continuità, elementi che a Torino non era mai riuscito a ritrovare.

Nico Gonzalez: "Alla Juve non mi sentivo più io"

Nico Gonzalez ha parlato della sua esperienza alla Juventus e non si è tirato indietro nell'esprimere un giudizio molto forte: “Non voglio parlare di cosa non ha funzionato alla Juve. Non mi sentivo io, però è il calcio e sappiamo che le cose cambiano tanto. Ora sono felice qui”.

Il calciatore argentino ha stabilito quale può essere il livello che vorrebbe tornare a toccare a Madrid: “Sto cercando di tornare al livello che ho mostrato alla Fiorentina. Simeone mi dà fiducia, si fida di me ed io sto dimostrando in campo di cosa sono capace”.

Nico Gonzalez è sceso in campo per 5 volte con la maglia dell'Atleti, quattro volte in Liga e una in Champions League, segnando anche un gol contro il Villarreal. Simeone lo ha utilizzato per più di 300 minuti nonostante sia arrivato nelle ultime ore di mercato perché ha fiducia in lui e Nico lo sta ripagando.