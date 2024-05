Neymar squarcia le ruote a un compagno di squadra: reazione smodata a uno scherzo nello spogliatoio Neymar non ha preso bene lo scherzo di un compagno di squadra e ha deciso di squarciargli le gomme della macchina parcheggiata fuori dal centro sportivo dell’Al-Hilal. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Neymar non ha preso bene lo scherzo di un compagno di squadra e ha deciso di squarciargli le gomme della macchina parcheggiata fuori dal centro sportivo dell'Al-Hilal. Una scena che è stata documentata sui social e ha fatto il giro del mondo in pochi secondi.

L'ex numero 10 di Barcellona e PSG si è preso una vera e propria vendetta nei confronti di Renan Lodi, ex calciatore dell'Atletico Madrid, che gli aveva fatto uno scherzo tirandogli al massimo i lacci delle scarpette. Una reazione spropositata per uno scherzo da spogliatoio, che è stata commentata in maniera abbastanza critica dai tifosi sui social.

Neymar buca le gomme ad un compagno di squadra dopo uno scherzo

Tutto è successo dopo uno scherzo che Renan Lodi, che ha allacciato le scarpette di Neymar in maniera abbastanza indescrivibile e il calciatore brasiliano non ha preso bene questa situazione: per questo motivo O Ney ha deciso di squarciargli le gomme della macchina parcheggiata fuori dal centro sportivo dell'Al-Hilal.

Neymar ha immortalato tutto sui social in maniera molto orgoglioso e ha scritto così: "Un giorno preda, un altro dal cacciatore. Siamo qui Renan Lodi". Questo ci fa capire che l'azione non è stata consequenziale allo scherzo ma è stata meditata e poi è arrivata la vendetta.

Neymar impegnato per le alluvioni in Brasile

Un gesto di solidarietà notevole è venuto da Neymar Jr, che ha messo a disposizione il suo elicottero per assistere le operazioni di soccorso a Porto Alegre dopo le alluvioni che hanno colpito la regione. L'aeromobile è stato utilizzato per trasportare un paziente colpito dalle recenti inondazioni a Eldorado do Sul, una delle aree più affette; ma ha aiutato tante altre persone colpite dalle inondazioni svolgendo un ruolo cruciale nella distribuzione di forniture e cibo, donati dallo stesso O Ney.