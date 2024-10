video suggerito

Yildiz entra e fa segnare la Turchia in 30 secondi: l’azione spettacolare contro il Montenegro Con uno schiocco di dita Yildiz entra dalla panchina e regala la vittoria alla Turchia: segna dopo 30 secondi, ma alla fine il gol viene assegnato al suo compagno di squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Sul tabellino dei marcatori non c'è il nome di Kenan Yildiz, ma quasi tutto il merito del gol vittoria della Turchia va a lui: lo juventino è partito dalla panchina nella partita di Nations League contro il Montenegro, ma quando Montella ha deciso di metterlo in campo tutto è cambiato con uno schiocco di dita. Ci ha messo 30 secondi a lasciare il suo segno, anche se per una questione di millimetri la rete non porta il suo nome ma quella di Kahveci che ha dovuto solo spingere il pallone in porta a pochi centimetri dalla linea.

Yildiz entra e cambia la Turchia

È innegabile il lavoro fatto dal giovane talento della Juventus che sta diventando un elemento imprescindibile anche per la sua nazionale. Montella ha deciso di farlo partire dalla panchina ma poi, quando la partita era ancora inchiodata sullo 0-0, non ha potuto fare a meno di chiamarlo in causa. Il giovane turco si è fatto trovare pronto e in meno di 30 secondi ha potuto festeggiare il gol della sua nazionale.

L'impatto di Yildiz è stato pazzesco: dal momento del suo ingresso in campo a quello del vantaggio della Turchia è passato un attimo, come se fosse proprio lui il predestinato per mettere la firma su questa vittoria. Alla fine però, almeno teoricamente, la gioia del gol non è spettata a lui. Nell'azione bellissima che ha portato all'1-0 per la nazionale di Montella Yildiz è stato il primo finalizzatore ma il pallone che ha calciato non è entrato in porta.

Il suo diagonale ha percorso tutta la linea, è andato a sbattere sul palo e poi è finito fuori. Per fortuna in agguato c'era Kahveci che ha dovuto soltanto appoggiare il pallone nella porta vuota e festeggiare assieme a tutti i compagni di squadra un gol clamoroso, per lui facilissimo grazie all'enorme lavoro dello juventino.