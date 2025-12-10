Neymar si affida al “dottore dei miracoli” per andare ai Mondiali: dovrà operarsi al ginocchio

Neymar non vuole abbandonare il sogno di andare ai Mondiali, anche se le possibilità di essere convocato da Carlo Ancelotti sono bassissime. Non demorde neanche da infortunato e ha deciso di giocarsi l'ultima carta e affidarsi a Eduardo Santos, da tutti i giocatori definito "il dottore dei miracoli". Il fisioterapista ha lavorato con i brasiliani più celebri rimettendoli in piedi in poco tempo grazie alla sua fisioterapia e anche la stella del Santos spera di seguire lo stesso percorso.

Alla fine del 2023 si è rotto il crociato ed è rimasto fuori diversi mesi, trascinandosi i problemi al ginocchio fino a oggi. Dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e restare fermo per diverso tempo, ma per la riabilitazione ha scelto lo stesso medico consigliato da ex compagni di nazionale come Coutinho e David Luiz, forse il calciatore che più di tutti ha beneficiato del suo lavoro.

Chi è Dr. Miracle, il dottore che curerà Neymar

Nello specifico il ruolo di Eduardo Santos è quello di High-Performance and Injury Manager, un dottore che gestisce il recupero dei giocatori dopo gli infortuni aiutandoli a rientrare in campo in breve tempo e senza rischi. Sarà lui a seguire la riabilitazione di Neymar dopo l'operazione alla quale si sottoporrà presto per cercare di risolvere i problemi al ginocchio. Il brasiliano sta lavorando per poter essere in forma in vista dei Mondiali e per cercare di strappare una convocazione ad Ancelotti che al momento non lo vede nella sua rosa, praticamente già definita in vista della competizione.

L'attaccante si affiderà al "dottore dei miracoli", famosissimo in patria per la sua capacità di accelerare il recupero e riportare gli atleti in campo rapidamente. È celebre il caso di David Luiz, con il quale Neymar si è anche consultato: nel 2015, quando giocava ancora al PSG, un infortunio lo fermò per 10 settimane ma il dottor Santos riuscì a farlo tornare nel giro di dieci giorni, forse la sua impresa più clamorosa. Il professore ha lavorato con alcuni club in giro per il mondo e diversi atleti di rilievo brasiliani si sono affidati a lui per un recupero veloce e sicuro.