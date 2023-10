Neymar assediato dai tifosi dopo Brasile-Venezuela: dagli spalti lo colpiscono con un oggetto Il Brasile è stato fermato dal Venezuela nella gara di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026. I tifosi si scagliano contro Neymar e dagli spalti vola un oggetto che colpisce in pieno l’ex PSG.

A cura di Fabrizio Rinelli

Se da un lato l’Argentina continua a vincere facendo 3 su 3 guidando a punteggio pieno la classifica del girone sudamericano di qualificazioni al Mondiale 2026, dall'altro è il Brasile a deludere. I verdeoro non riescono a tenere il passo dell’Albiceleste costretti ora a inseguire in classifica, staccati di 2 punti. In vantaggio grazie a Gabriel, in gol al 50’ su assist di Neymar, il Brasile si fa raggiungere a 5’ dalla fine dal Venezuela. Finisce 1-1 a Cuiaba tra lo stupore e la rabbia generale di uno stadio intero che scaglia tutta la propria rabbia proprio contro Neymar.

L'attaccante dell'Al-Hilal è sembrato nervoso in campo beccandosi più volte anche con Rincon. A fine partita è stato indicato come principale responsabile di quel pareggio. Il Brasile ha giocato per la prima volta giovedì all'Arena Pantanal di Cuiaba, uno stadio costruito appositamente per i Mondiali del 2014. Il prezzo particolarmente alto dei biglietti è stato sottolineato dai tifosi, che sono rimasti ancora più delusi dal punteggio finale. Prima di imboccare il tunnel degli spogliatoi, Neymar è stato colpito da un particolare oggetto lanciato dagli spalti.

Il serpentone che collega il terreno di gioco agli spogliatoi era stato appena imboccato da Neymar che una volta arrivato a ridosso delle tribune riceve qualcosa in testa. Il pubblico gli grida contro di tutto e il giocatore è sembrato immediatamente turbato e nervoso. A un certo punto un tifoso lancia una scatola bianca contenente i popcorn che colpisce in pieno il giocatore sul capo. Trattandosi di una scatola di cartone, fortunatamente il giocatore non ha subito danni, ma è letteralmente esploso dicendo di tutto al responsabile in campo e successivamente in sala stampa.

Ha condannato quel gesto facendo esplodere tutta la sua furia. "È molto triste, non vengo qui in vacanza e tanto meno per fare una passeggiata, sono venuto per fare quello che amo di più, cioè giocare a calcio e difendere il mio Paese". Neymar si è innervosito per ciò che ha visto, non se lo aspettava: "Non ho nemmeno visto cosa fosse, l'ho visto solo quando mi ha toccato, mi sono innervosito moltissimo e condanno questo tipo di atteggiamento". L'attaccante ex PSG va su tutte le furie: "Un ragazzo che fa queste cose non è un ragazzo istruito, non potrà crescere suo figlio nel miglior modo possibile".