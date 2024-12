video suggerito

Nesta esonerato dal Monza dopo la sconfitta con la Juve: Bocchetti può essere il nuovo allenatore Alessandro Nesta è stato esonerato. Il tecnico romano paga a caro prezzo la sconfitta con la Juventus e soprattutto l’ultimo posto in classifica. Il suo successore potrebbe essere Bocchetti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Alessandro Nesta non è più l'allenatore del Monza. Il tecnico romano paga a caro prezzo la sconfitta per 2-1 con la Juventus nel posticipo della 17ª giornata di Serie A. Il Monza è ultimo in classifica. Al suo posto dovrebbe arrivare l'ex tecnico del Verona Salvatore Bocchetti. Questo il comunicato del club brianzolo: "AC Monza comunica di aver sollevato Alessandro Nesta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia il tecnico per quanto fatto finora e gli augura il meglio per il futuro".

Una sola vittoria e ultimo posto in classifica per il Monza in Serie A

Galliani tempo fa aveva rassicurato sul futuro di Nesta, che è nei bassifondi della classifica da tempo. Ma evidentemente il tempo è scaduto. Il Monza è ultimo in classifica con appena 10 punti conquistati dopo 17 giornate. La squadra non gioca male, ma non riesce a ottenere risultati. Una sola vittoria in campionato, nessuna in casa. Uno score davvero molto negativo per il Monza, che non è così lontano dal quartultimo posto.

Bocchetti favorito per essere il nuovo allenatore del Monza

Sono stati fatti diversi nomi per la successione di Nesta: da Andreazzoli a Pirlo, ma in realtà pare esserci un grande favorito e cioè Salvatore Bocchetti, ex difensore, che nonostante la giovane età (ha 38 anni) vanta già una discreta in panchina, esperienza vissuta tutta al Verona: tra Under 23, prima squadra e Under 18. Sei partite da capo allenatore nel 2022-2023 prima di essere affiancato da Zaffaroni. I due ottennero in tandem una splendida salvezza. Bocchetti avrà subito due scontri salvezza. Un esordio di fuoco contro il Parma, poi giocherà con il Cagliari.