Come ha fatto Kaio Jorge a trasformarsi da esubero alla Juve a capocannoniere del campionato brasiliano

La Juventus nelle ultime due stagioni ha avuto tanto bisogno di fare cassa per risanare i conti del club. Le inchieste, l'addio del vecchio cda e l'esclusione dalle coppe prima dell'arrivo di Thiago Motta avevano messo fortemente a rischio la stabilità economica del club. L'intervento degli Elkann è stato provvidenziale e ora con Damen Comolli sembra che si stiano vedendo i primi risultati. Ma i sacrifici fatti fino a pochi mesi fa con le cessioni di alcuni giovani promettenti dalla Next Gen, come ad esempio Huijsen oggi al Real Madrid, fanno ancora innervosire i tifosi.

È il caso di Kaio Jorge, l'attaccante 23enne brasiliano che oggi milita nel Cruzeiro dopo essere stato ceduto a titolo definitivo da Giuntoli al club brasiliano lo scorso giugno 2024 per 7,2 milioni di euro pagabili in tre esercizi. Ebbene Kaio Jorge è attualmente in testa alla classifica marcatori del massimo campionato di calcio brasiliano con ben 11 gol realizzati in 12 partite che lo riportano sotto i riflettori del calcio internazionale. Contro il Gremio, nel 4-1 finale, ha messo a segno una tripletta e ora gli occhi dell'Europa sono tornati su di lui.

L’arrivo di Kaio Jorge alla Juventus.

Il suo ultimo anno in Italia l'ha trascorso al Frosinone ma senza brillare in maniera determinante. Kaio Jorge aveva totalizzato 11 presenze tra Serie A e Coppa Italia alla Juve dopo il suo arrivo nel 2021 prima di doversi fermare alla fine di febbraio del 2022 a causa della rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro rimediata nel corso di una partita giocata con la squadra Under 23. Poi, il lungo recupero e il rientro in campo poco prima dell'inizio ufficiale della stagione 2023/2024, in occasione dell'amichevole "in famiglia" tra la Prima Squadra e la Juventus Next Gen ad agosto in cui segnò una tripletta.

L’esperienza di Kaio Jorge al Frosinone.

La Juventus ha una clausola sulla rivendita di Kaio Jorge

Successivamente il direttore sportivo Giuntoli decise di mandarlo in prestito al Frosinone per l'intera annata 2023/2024. Un'annata che il classe 2002 ha concluso con 22 presenze all'attivo, tra tutte le competizioni, e con 3 reti all'attivo, le sue prime nella massima serie italiana. Al termine della stagione dunque Kaio Jorge era un esubero per la Juventus e l'occasione del Cruzeiro è sembrata un'opportunità da cogliere al volo. Ora però Bayer Leverkusen e Bayern Monaco hanno messo subito gli occhi sul giocatore e in caso di eventuale cessione la Juventus conserva il 30% sulla sua futura rivendita.