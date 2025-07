Andrea Pirlo torna ad allenare dopo quasi un anno: l’ex Juventus e Sampdoria riparte da Dubai

Andrea Pirlo riparte da Dubai e diventa il nuovo allenatore dello United FC. Dopo quasi un anno di stop a seguito dell’esonero alla Sampdoria avvenuto a fine agosto 2024, il tecnico ex Juve riparte con una nuova esperienza all’estero.

Era il 29 agosto del 2024 quando Andrea Pirlo fu esonerato ufficialmente dalla Sampdoria a seguito della sconfitta di due giorni prima dei blucerchiati all'Arechi contro la Salernitana nelle prime giornate del campionato di Serie B. Per l'ex tecnico, che ha iniziato la sua esperienza in panchina nell'estate 2020 alla Juventus, è tempo di tornare all'estero dopo l'avventura vissuta in Turchia al Karagumruk. L'ex centrocampista della nazionale campione del mondo nel 2006 è diventato il nuovo allenatore dello United FC.

Si tratta di una squadra della First Division League, la seconda serie calcistica degli Emirati Arabi Uniti con sede a Dubai. Questa la nota ufficiale della società diramata tramite i profili social che di fatto annuncia Pirlo come nuovo allenatore: "Una vera leggenda inizia il viaggio con noi! Annunciamo con orgoglio la nomina di Andrea Pirlo come nuovo allenatore dello United FC. Con la sua visione, passione e mentalità vincente, inizia un nuovo capitolo. Benvenuto a Dubai, signor Pirlo!".

L'ultima stagione di Pirlo come allenatore della Sampdoria

Pirlo con la Sampdoria aveva centrato i playoff nella stagione 2023/2024 per poi proseguire proprio sulla panchina blucerchiata la sua seconda esperienza in Italia da allenatore dopo quella alla Juventus. L'annata scorsa però si è conclusa ancor prima che iniziasse con l'esonero avvenuto dopo la terza giornata di campionato e con la Sampdoria che aveva totalizzato solo un punto in tre partite: pareggio col Frosinone all'esordio stagionale e poi sconfitte contro Cittadella e Salerntiana.

Il Presidente del Club, Ilie Cebanu, ha parlato tramite una nota apparsa sul sito ufficiale del club, manifestando tutta la propria soddisfazione per l'ingaggio di Pirlo: "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto ad Andrea nella famiglia dello United FC. Incarna i valori e le ambizioni del nostro club e crediamo che sarà una figura chiave per portarci al livello successivo". Pirlo è già arrivato a Dubai e inizierà a lavorare con la squadra nei prossimi giorni, con l'avvio dei preparativi per la nuova stagione.